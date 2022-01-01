Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 29 - кот Алексей и его хозяин Сергей УТЕГЕНОВ.

Больше всего заявок на участие в конкурсе присылают женщины. Но сердобольность проявляют и мужчины. Настоящий мужчина всегда окажет помощь слабому. О том, как бездомному котенку из Костаная повезло встретить своего Человека, рассказывает его хозяин Сергей.

Сначала Алексея приняли за кошечку и назвали Юля / Фото из личного архива

- В июне 2023 года с другом вышли вечером прогуляться в районе Складской. Окраина города, улочки тихие, никакого гула машин. В какой-то момент услышали тихое мяуканье из кустов. Хотели посмотреть, кто это подает голос, было уже темно, и котенка мы не увидели. А на обратном пути еще остановились на этом месте, и нам навстречу из кустов вышел данный персонаж. Сразу пошел на руки, наши сердца не выдержали, мы взяли-таки его с собой, решили одного не оставлять.

Кота я на тот момент заводить не собирался, в детстве был у мамы рыжий кот Фокс, тот еще беспредельщик. То есть опыт общения с котом в доме имелся, но обзаводиться своим личным зверем не планировал. А тут случай все решил за меня. И котенок тоже решил.

Коронное место на диване Леха занял с первого дня / Фото из личного архива

Когда я принес его домой, он сразу повел себя так, будто здесь давно уже жил, и не я его привел к себе в дом, а он меня. С первого дня обозначил свое коронное место на диване и тайник в шкафу.

Мы с другом назвали котенка Юля, почему-то приняли за девочку. Прошел месяц, я похвастался соседке, что завел кошку, соседка и говорит: «Давай посмотрю, может, и не кошка это». Посмотрела: это же кот! Пришлось переименовать в Юлия. Но это имя продержалось не более двух дней. Посмотрели мы с другом на его выходки и решили: «Ну какой он Юлий? Он - Леха!» Так он стал Лехой, а сейчас подрос, ведет себя немного серьезнее, и я называю его Алексеем.

На плече у своего человека ничего не страшно / Фото из личного архива

Когда хозяин рядом, жизнь прекрасна! / Фото из личного архива

Конечно, способен на всякие шалости, любимое занятие - воровать носки: развешиваю носки на сушилке после стирки, утром смотрю - осталось только штуки три, остальные он похитил и спрятал под диваном. Приходится все назад экспроприировать. Еще и тапочки ворует. Любимый спорт у него - диванолазание, как скалолазание, только по задней стенке дивана, причем он любит спускаться на пол так: ползет по дивану на когтях мордой вперед. На кухонном столе вообще ничего нельзя оставить, это будет либо украдено и унесено куда-то, либо сброшено. Нельзя кухонный шкаф оставить открытым ни на минуту, все пакеты будут вытащены, а в одном из них он будет сидеть и орать. Ну и покататься на кухонных шторах - это милое дело.

Алексей спит с хозяином и обязательно его надо укрыть одеялом / Фото из личного архива

Работа у меня сутками. Ухожу я на сутки, оставляю ему корм, воду, чтобы хватило до моего возвращения, он уже знает, что меня долго не будет. Возвращаюсь со смены утром, сажусь пить чай, он в этот момент доедает остатки своей суточной порции, и мы с ним ложимся спать. Стоит произнести фразу: «Все, я спать», он вперед меня на диван заскакивает и укладывается. Всегда спит рядом со мной и не дай бог, если не буду укрывать его одеялом.

Знаю, что он ждет меня. Если слышит мой голос, начинает кричать, захожу в квартиру, бежит, встречает.

Так душа в душу живем с этим чудиком. Когда я говорю, что живу один, мои знакомые шутят: как это один, у тебя же сын есть. И все его называют Алексей Сергеевич. Как говорит моя девушка, я заменил ему маму.

В объятиях пушистого комочка / Фото из личного архива

Дома я не могу и шага без него сделать, каждый раз, приходя с ночной смены, погружаюсь в объятья этого пушистого комочка, стоит только присесть - все, он уже у меня на груди и лезет целоваться. Иногда кажется, что мы с ним уже разговариваем на одном языке. Да так и есть, мы с ним понимаем друг друга.



Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 29 кота Алексея и его хозяина Сергея Утегенова в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 10 февраля, до 11.00 воскресенья, 11 февраля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 8 февраля, до 10.00 понедельника, 12 февраля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 28 кота Степана и его хозяйки Натальи Зубко поступило 330 голосов и 3 купона.