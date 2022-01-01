Об открытых участках теплотрассы во дворе дома № 3 по ул. Железнодорожной сообщила «НГ» жительница Костаная Людмила.

- Теплотрасса проходит в торце дома, там полно снега, но все равно видно, что трубы либо совсем голые, либо с ветхой изоляцией, - пояснила она.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели голые трубы небольшого диаметра, занесенные снегом. В некоторых местах настолько сильно, что невозможно сделать фото, но видно, что они открыты.

Ул. Железнодорожная, 3. Теплотрасса без изоляции / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В торце дома трубы тоже открыты / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Теплотрассу между домами № 60 и 62 по ул. Павлова, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК утеплили и изолировали металлом.

Трубы между домами №№ 60 и 62 по ул. Павлова закрыли изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ