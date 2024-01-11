«Для чего помнить прошлое?» № 2 (1137) от 11.01.2024 г.

Полностью согласен с автором Юрием Бондаренко. И близкое, и далекое прошлое нынешними историками искажается. Чего только не валят на советский период, напрочь игнорируя тот факт, что именно советская власть организовала в Казахстане промышленность, развила сельское хозяйство.

Или взять хотя бы тему голодомора. Депутат мажилиса Аманжол АЛТАЙ предложил перенести проведение последнего звонка в школах с 31 мая на 30 мая или первое июня. Причина - этот день (31.05) объявлен Днем памяти жертв голода и политических репрессий. При этом депутат заявил:

- Одним из таких зловещих действий является умышленно организованный голод при советской власти.

Я хорошо помню, как, будучи учеником 8-го класса, любил слушать воспоминания прадеда. Говорил он и о голодоморе. Прав автор, что голод в Поволжье и на Украине был похлеще. Там вымирали подчистую деревни. Там полчища голодных крыс нападали на домашних животных и от них оставались только кости. Именно тогда мой прадед, как он говорил, «сгреб в кучу всю семью и двинулся в Сибирь, где, по слухам, жизнь была полегче». Проезжая по территории Казахстана, он заметил, что на остановках женщины продают или меняют на промышленные изделия лепешки. Смекнув, что голодный продавать хлеб не будет, он дальше не поехал, что и позволило выжить всей семье.

Другая крайность - героизация далекого прошлого. Если историк будет брать любую информацию из сказаний и легенд, считая ее достоверной, то никакой осмысленной картины прошлого не получится. А у нас именно так и делают. Отсюда и постоянно появляющиеся новые батыры. А кто такой батыр?

Почти все крупные достижения в области географии, истории и этнографии Казахстана и казахов, сделанные к середине XIX века, связаны с именем российского ученого А. И. Левшина. Вот он и говорит о «героизме» батыров, которые толпой нападали на караван и, если встречали сопротивление, тут же обращались в бегство. Батыром (богатырем) называли того, кто более успешно отбивал табуны лошадей у других. (А. И. Левшин «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей». Алматы. «Сонат». 1996 г.) Кстати, Чокан Валиханов с полным основанием называл Левшина «Геродотом казахского народа», так что не верить сказанному нет причин.

Или еще цитата: «С независимостью у нас появилось вдруг много батыров, биев, акынов, жырау и других. И все они почему-то оказываются предками крупных чиновников, обладающих властью, и бизнесменов, обладающих деньгами. Где их могилы, никто не знает, однако воздвигаются великолепные мавзолеи деятелям прошлого, зачастую с не вполне ясной биографией. Появилось немало историков, «политических археологов», готовых как угодно перепекать прошлое ради конъюнктурных интересов. Их фантазия не знает границ. Есть «история-наука», основывающаяся на незыблемых законах, на точных, доказанных, проверенных фактах. И есть история-«идеология», базирующаяся на мифологиях, эмоциях, чувствах». (Карпыч Аль-Хадел «Белая кость прошлого. Наши современники». Алматы: агентство Аль-Хадел, 1994 г., стр. 67).

Не потому ли у нас в науку ввели понятие «Степная устная историология»? Тут можно придумывать что душе угодно. Мы забываем, что истинно то, что может быть доказано. Нужно говорить правду, а не красивые слова.

У нас почему-то две крайности: или слепое подражание западным стандартам, или рецидивы средневековых представлений, выдаваемых за национальное возрождение. Читая измышления многих авторов, причем не только на исторические темы, появляется ощущение, что неграмотные ничего не теряют. Нас просто вынуждают соглашаться, не сказав «да». Мы запутались практически в сегодняшнем дне, не говоря о прошлом.

Чего стоит эта возня с праздниками - Днем независимости и Днем республики. Все определяют, что главнее и сколько дней праздновать.

Почему-то вспомнился Абай, который хотел, чтобы его народ, казахи, столь страстно им любимые, избавились от лени и невежества и овладели грамотой. Для этого он прикладывал много усилий. Однако, как Абай сам признался, «выбившись из сил, пресытившись всем, обнаружил бренность и бесплодность своих деяний, убедился в унизительности своего бытия» (Абай «Книга слов». Алма-Ата. 1993 г., стр. 8).

Кстати, президент Токаев в одном из своих выступлений сказал, что в нашем народе некоторые черты, названные Абаем, остались до сих пор. Так, может, и мы также никогда не дождемся того, что обещает нам власть?

Николай ВОРОНИН, Костанай