Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 27 - Жорик, Лизавета Андреевна и их хозяйка Елена БЕЛОУСОВА.

Из этого поста в «Инстаграме» Елена узнала, что котик в беде / Фото Елены БЕЛОУСОВОЙ

Жительница Костаная Елена Белоусова приютила шесть мурлык, и у каждого - своя драма. Сегодня мы публикуем истории двух питомцев Елены, не меняя ничего в ее прекрасно написанном письме.

- Жорик. Год назад, в конце октября, я увидела в «Инстаграме», что котик раненый, скорее всего, сбитый машиной, лежит на остановке. Три котика и собака - все спасенные с улицы у меня уже жили, поэтому я сначала колебалась - идти искать его или нет, и надеялась, что, может, кто-то уже его забрал. Но потом поняла, что так может каждый надеяться на другого, что я все равно спать спокойно не смогу, думая об этом малыше. И я пошла его искать.

Искалеченный каким-то недочеловеком, Жорик остался инвалидом / Фото Елены БЕЛОУСОВОЙ

Он лежал на остановке и даже уже не мяукал, так как люди все равно все стояли безучастно и не обращали на него внимания. Ко мне на руки он сразу залез как смог, и у него такой взгляд был, что просто не передать. Я повезла его в клинику, вердикт был таким: машина его не сбивала, а, скорее всего, это сделал какой-то «добрый» человек. Челюсть у него была сломана, правая лапка вырвана из ключицы, просто болталась. Было сказано, что лапу уже не восстановить, а только ампутировать. И челюсть также оперировать надо.

Я решила не опускать руки и пытаться что-то сделать. Полтора месяца носила его на множество различных уколов и делала дома массаж. В итоге лапка восстановилась, но, правда, не до конца. Если сначала Жорик бегал, опираясь на 3 лапки и плечико, теперь же он ходит на четырех лапках, только на правой - на локтевом суставе. А челюсть зажила, только немножко искривление осталось, из-за чего у него часто торчит язычок.

В этом доме Жорик в полной безопасности / Фото Елены БЕЛОУСОВОЙ

Жорик активный и подвижный. Он даже не замечает, что не такой, как все. А теперь у него появилась подружка, такая же, с улицы, и радости его нет предела.

Лизавета так и держит голову набок, это стало ее изюминкой / Фото Елены БЕЛОУСОВОЙ

Лизавета Андреевна. В июле 2023 года я услышала какой-то громкий писк и увидела, как по дорожке бежит это чудо. У нас на даче прибились большие собаки, мы много лет их уже кормим, и меня удивило, как они его не съели. И вообще, откуда могла эта малая взяться.

Когда я подняла ее на руки, она стала кричать еще больше. Не прекращала кричать и после того, как я ее покормила. Решила везти ее к ветеринару, хотя на ней и не было видно повреждений, кроме как возле ушка мокрота, которую я приняла просто за грязь. В клинике ей начали давить на ушко, и с него стал выходить гной, да в таком количестве, что непонятно, как в ней, такой маленькой, его столько может быть.

В итоге оказалось, что у нее прокушено ушко, но не только снаружи, а и внутри. После укуса, видимо, был поврежден какой-то нерв, из-за этого головку она держит на бок и глазик закатывается. Три недели ей обрабатывали ухо, кололи антибиотики и другие лекарства. Она хоть и плакала сильно, но тут же и мурлыкала громко. Доктора поражались этой малышке, какая она стойкая и ласковая, несмотря на боль. Такая личность и имени требовала уважительного, вот и назвали ее Лизавета Андреевна.

Как и остальные питомцы Елены, Лизавета Андреевна живет счастливой жизнью / Фото Елены БЕЛОУСОВОЙ

Ушко зажило, но, к сожалению, голову она так и держит набок. И это ее особенная изюминка. Лизавете Андреевне просто невозможно в чем-то отказать или после ее шалостей наказывать, когда она сидит и смотрит на тебя своими глазенками в такой позе. А балуется она очень много. У меня она шестая кошка в семействе и вторая из котиков с особенностями, но такой хулиганки еще не было, которая так хорошо могла бы манипулировать мной.

Сдружившиеся Лизавета и Жорик не замечают, что они не такие, как все / Фото Елены БЕЛОУСОВОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 27 Жорика, Лизавету Андреевну и их хозяйку Елену Белоусову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 27 января, до 11.00 воскресенья, 28 января. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 25 января, до 10.00 понедельника, 29 января. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 26 кота Дани и его хозяйки Ботагоз Баймухамбетовой поступило 588 голосов.