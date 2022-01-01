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Куда пойти с 25 по 31 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

27 января,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

28 января,

12.00

«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

26 января,

18.30

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

 

28 января,

17.00

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма

31 января,

10.00, 11.00, 14.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

25 января,

18.30

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина

26 января,

18.30

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

27 января,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

 

27 января,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

28 января,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

28 января,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК

В течение месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

Областная филармония им. Е.Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

26 января,

19.00

«Зимние забавы», концерт оркестра русских народных инструментов. В концертной программе принимают участие солисты филармонии в сопровождении оркестра русских народных инструментов, ансамбль «Славянская песня»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. (вахта) 8-714-2-26-06-65

27 января,

12.00, 15.00, 17.00

Цирк «Приключение в заброшенном замке». Цирковое шоу «Заброшенный замок. Сбой системы» - идеальное шоу для посещения всей семьей. В программе: горилла, клоун Гоша, голуби, дрессированные собаки и тигровый питон, жонглеры с экстремальными номерами, эквилибрист на моноцикле, шоу «Иллюзион» и другое

28 января,

12.00

28 января,

19.00

«Ох уж эти мальчики», гастрольный спектакль. В ролях московские актеры: Илья Алексеев, Анатолий Котенев, Алексей Моисеев

Спортафишка

Футзал. Чемпионат Казахстана. «Аят» - «Кайрат»

Рудный , СК «Аят-Арена»

26-27 января

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Хумо»

Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»

30 января, 19.00