Куда пойти с 25 по 31 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
|
Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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27 января,
12.00
|
«Гусенок», Н. Гернет, сказка
|
28 января,
12.00
|
«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
26 января,
18.30
|
«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
|
28 января,
17.00
|
«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма
|
31 января,
10.00, 11.00, 14.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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25 января,
18.30
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«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина
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26 января,
18.30
|
«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
|
27 января,
12.00
|
«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
|
27 января,
17.00
|
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
|
28 января,
12.00
|
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
|
28 января,
17.00
|
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК
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В течение месяца
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«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»
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Областная филармония им. Е.Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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26 января,
19.00
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«Зимние забавы», концерт оркестра русских народных инструментов. В концертной программе принимают участие солисты филармонии в сопровождении оркестра русских народных инструментов, ансамбль «Славянская песня»
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. (вахта) 8-714-2-26-06-65
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27 января,
12.00, 15.00, 17.00
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Цирк «Приключение в заброшенном замке». Цирковое шоу «Заброшенный замок. Сбой системы» - идеальное шоу для посещения всей семьей. В программе: горилла, клоун Гоша, голуби, дрессированные собаки и тигровый питон, жонглеры с экстремальными номерами, эквилибрист на моноцикле, шоу «Иллюзион» и другое
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28 января,
12.00
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28 января,
19.00
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«Ох уж эти мальчики», гастрольный спектакль. В ролях московские актеры: Илья Алексеев, Анатолий Котенев, Алексей Моисеев
Спортафишка
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Футзал. Чемпионат Казахстана. «Аят» - «Кайрат»
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Рудный , СК «Аят-Арена»
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26-27 января
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Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Хумо»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»
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30 января, 19.00
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