По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 44 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 64 года, невесте - 59 лет;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 48 новорожденных: 24 девочки и 24 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Жан, Исмаил, Владислав, Равиль, Арнур, Арсений, Нурислам, Персей, Арлан, Алу-Султан, Айым, Дана, Снежана. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 42 года;

- умерли 44 человека: 20 женщин и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 618 вызовов, из них 1 586 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 364;

- поступили 12 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 16 человек, из них 3 - дети; 13 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 544 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 205 человек, из них поместили 171: 151 мужчину и 20 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 423 человека, 314 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разысканы 2 без вести пропавших лица;

- выявлено 2 101 нарушение ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 25 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.