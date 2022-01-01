Об открытом участке труб между домами №№ 60 и 62 по ул. Павлова сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда БРАНЦЕВА.

- Две трубы небольшого диаметра, которые уходят в землю, абсолютно голые, - рассказала она. - Звонили в КТЭК, безрезультатно.

На месте корреспонденты «НГ» увидели небольшой участок абсолютно голых труб.

Ул. Павлова, 60-62. Трубы небольшого диаметра без изоляции / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На теплотрассе рядом с домом № 98 по ул. Козыбаева, о которой мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК заменили рубероид.

Ул. Козыбаева, 98. Пострадавшую от огня теплотрассу утеплили / Фото Ксении РЕБИК

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!