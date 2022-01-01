О свалке возле контейнеров по ул. Алтынсарина, которая образовалась между областной библиотекой им. Толстого и городской школой детского творчества (ГШДТ), сообщила «НГ» жительница Костаная Мария ОДИНЦОВА.

- Часто хожу в этих местах, и уже несколько месяцев на это невозможно смотреть! - возмущается она. - Свалка все больше и выше. И где? Между двумя заведениями, в которые ходят дети! Какой пример подаем?

Размеры свалки действительно впечатлили. Ощущение, что мусор скоро «подползет» к двери ГШДТ.

Ул. Павлова, 63. Мусорных завалов в этом дворе нет / Фото Ксении РЕБИК

Свалку во дворе дома № 63 по ул. Павлова, о которой мы сообщали две недели назад, вывезли полностью. Сейчас на ее месте красуется только одинокий матрац.

Ул. Алтынсарина, 109-111. Свалка между библиотекой и ГШДТ продолжает расти / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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