Я стою на диспансерном учете в поликлинике № 4 Костаная. Получаю бесплатные лекарства, с рецептом в аптеку ходят родственники, самому мне сложно это делать. Недавно пришло от участковой медсестры сообщение с таким текстом: «Здравствуйте, льготные препараты теперь в аптеке родственники или соседи не смогут получить. Только лично в руки, так как будет приходить SMS-оповещение, потом фармацевт будет обеспечивать рецепт». Получается, что с моим рецептом никто по моему поручению не сможет получить лекарства? Такой порядок теперь везде или только в 4-й поликлинике?

Гость, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос ответили в управлении здравоохранения Костанайской области:

- Обеспечение лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи является государственной услугой, правила оказания которой регламентированы приказом министра здравоохранения РК от 12 октября 2021 года № ҚР ДСМ-103 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан». Согласно данному приказу, определен перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги. Если пациент не может сам получить лекарства по бесплатному рецепту, ему следует оформить доверенность на родственника или иное лицо.