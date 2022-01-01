По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 42 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 20 лет. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 62 года;

- зарегистрированы 12 разводов;

- зарегистрированы 42 новорожденных: 20 девочек и 22 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Денис, Лев, Давид, Данил, Рамазан, Демьян, Гордей, Даниял, Маргарита, Майя, Алиса, Стефания. Самому молодому папе - 21 год, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 37 лет;

- умерли 70 человек: 30 женщин и 40мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 8 990 вызовов, из них 3 068 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 431;

- поступил 21 вызов на ДТП: в авариях пострадали 34 человека, из них 4 - дети, 22 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 831 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 171 человека, из них поместили 144: 133 мужчины и 11 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 227 человек, 169 из них стали донорами.