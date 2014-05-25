Как принимали на советскую службу директора Кустанайского педагогического техникума

Шестой выпуск Кустанайского казахского педтехникума. Июнь 1932 г. Воронков - в верхнем ряду, второй справа. ГАКО

«НГ» завершает публикацию материалов к 100-летнему юбилею Кустанайского педагогического техникума. Предыдущие статьи читайте в № 30 (1113) от 27.07.2023 г. и № 49 (1132) от 14.12.2023 г.

В деятельности Кустанайского педагогического техникума, официально действовавшего с 1 октября 1923 года, многое зависело от личности директора. С 1923-го по 1932 год на эту должность назначались опытные педагогические работники: Б. Аспандияров, П. М. Майоров, В. А. Воронков, С. Аспандияров. О первом директоре, видном историке и государственном деятеле Биляле Аспандиярове хорошо известно. О других можно узнать только с привлечением архивных документов, позволяющих проследить не только биографические данные, но и сложную бюрократическую процедуру утверждения и проверки лиц, находящихся на руководящих должностях в 1920-1930-е годы.

В 1925-1926 годы в Кустанае действовала Окружная аттестационная проверочная комиссия, которую возглавлял Александр Нестерович Кальметьев. На местах руководствовались специальной инструкцией «По проведению проверки и чистки советских учреждений от чуждого советской власти и неработоспособного элемента». В документе к их числу относились и те, «коему не дороги интересы рабоче-крестьянского государства, которые мешают проводить в жизнь решения советского правительства, дискредитируют советскую власть в глазах рабочих и крестьянских масс, а равно по своим познаниям и способностям являющихся балластом для госучреждений». Кроме этого, указывались и «примазавшиеся к советским учреждениям из-за личных выгод, приносящих вред государству».

Аттестат педтехникума 1936 г., выданный Петру Бублику. ГАКО

В сентябре 1925 года на имя заведующего Кустанайского губОНО (губернского отдела народного образования) под грифом «совершенно секретно» поступает «материал по проверке личного состава, утвержденный губернской аттестационно-проверочной комиссией». В нем указывалось, что если лиц, отнесенных к III категории «можно оставить на службе», а за лицами, отнесенными к II категории («чиновников и офицеров царского и белого правительства»), временно оставленными на технической работе, нужно «немедленно усилить надзор», то лиц, отнесенных к I категории, «чуждых советской власти элементов» с их подробным описанием в 9 параграфах, предлагалось «уволить и заменить в течение 7 дней по получении сего». Подпись поставил «Зав. Кустанайской губернской РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция) /Бондарев/».

Рабкрин, как орган госконтроля, действовал с 1920-го по 1934 год. Наркомпрос (Народный комиссариат просвещения) также держал вопрос на контроле, в течение 1926 года три раза настойчиво требовал «предоставить сведения по прилагаемой форме на товарищей, занимающих должности». Подпись стояла заместителя наркома Мулдугали Джулдубаева. Наркомпрос давал разъяснения, что «характеристики и деловые отзывы даются зав. окрОНО, а на последних - парторганами».

На руководящий состав заводился «Личный листок ответственного работника». Процитируем такой документ на заведующего учебной частью, будущего директора Кустанайского педтехникума В. А. Воронкова, составленный 17 июля 1926 года.

«Город Кустанай - губерния, область Кустанайский (имеется в виду Кустанайский район)

1. Учреждение: педтехникум. Должность: заведующий.

2. Воронков Владимир Андреевич

3. Год рождения: 1893. Место рождения: г. Троицк Уральской обл.

4. Национальность: русский. Родной язык: русский.

5. Какими языками, кроме родного, свободно владею: немецкий, знаю латинский, греческий и французский.

6. Какие местности СССР хорошо знаете по работе: г. Троицк, г. Ташкент, г. Казань, г. Кустанай.

7. Где были за границей, когда, как долго пребывали, чем занимались: не был.

8. Социальное происхождение/прежнее сословие, звание: сын служащего.

9. А/ Основная профессия: преподаватель. Б/ Как долго, с какого времени ею занимаетесь, когда перестали заниматься: l/IX-1918 г.

10. Семейное положение и состав семьи: женат, состав семьи - жена и дочь 8 л.

11. Образование /где учились, окончили, сколько классов, курсов прошли/: а/ общее: окончил в 1918 г Казанский университет, историко-филол. факульт. (истор. отдел). б/ специальное.

12. Служили ли в армии /какой, когда, род, чин, звание, должность, и т. п., участие в военных действиях, когда демобилизован/: служил в Красной армии, учителем Красноармейской школы повышения тактики.

13. К какой партии принадлежали в прошлом /с какого времени, какой организации когда приняты/: беспартийный.

14. К каким партиям принадлежали в прошлом /с какого времени, какой организации, когда приняты/: в партиях не состоял

15. Ваше участие в революционной и общественной работе: а/ до 1917 г.: учился в гимназии и университете; б/ после 1917 г.: …

16. Привлекались ли вы к суду /когда, за что, кем, приговор/: нет.

17. Физические недостатки: нет.

18. А/ Когда впервые стали членом профсоюза /какого/: в 1920 г. вступил в члены Союза полиграф. производства. Б/ членом какого союза и с каких пор состоите: член Союза рабпрос. с апреля 1924 г.

19. А/ Были русским поддан. до 1917 года: да. Б/ Состоите ли теперь в подданстве СССР: да.

20. С какого времени работаете в области, ведомственной Нарпросв.: с 1/IX-1918 г.

21. Ваша работа в области…./не менее 6 м. /ведомственной/ Нарпросв.:

Дата Где Сов. парт. кооп.-воен. и частн. учрежд. и предприят. Должность. На выборн., по найму, назначению С 1/IX-18по 1/IX-19 г. Верхне-Уральск Реальное училище Преподав. По назначению С1/IX-19 по 27/XI-23 Ташкент Туркестанское госуд. из-во. Красноарм.-школа повыш. типа Управл. делами. Преподав. -/-/- С10/IY-24 по 1/X-24 Кустанай Дефективный детдом Завед. -/-/- С1/X-24по 14/V-25 -/-/- Педтехникум Преподав. -/-/- С14/V-25 - Назначен Завед. Педтехникумом

22. А / Имеются ли труды по вопросам рукописные или напечатанные: нет.

23. Б/ Писали ли по вопросам ведомственной, периодической печати, где, когда: нет.

24. Участвовали ли в съездах, конференциях по вопросам ведомства: нет.

24. В какой отрасли считали бы свое использование целесообразным: в качестве преподавателя или заведующего школой повышенного типа.

25. Ваша остальная работа до 1917 г.: учился в гимназии и в университете.

26. Ваша основная работа после1917 г. гос. проф. парт. воен. и част. учрежд.:….

Подпись В. Воронков. 17 июля 1926 г.».

Документ заверил «секретарь секретной части».

Отдельно в развернутом виде была составлена «Характеристика на товарища Воронкова Владимира Андреевича». В 1920-х годах большое внимание уделялось сугубо личным качествам руководящего состава, основываясь на достижениях научной мысли в области педагогики и психологии. Процитируем.

Оценка работы по занимаемой должности к моменту составления характеристики.

1. Является ли фактическим руководителем / проявляет ли инициативу или только выполняет задания/: выполняет задания. Роль руководителя выполняет слабо.

2. Проявляет ли умение подбирать работников и руководить ими: работников сам не подбирал. Работники-педагоги находились вне его влияния.

3. Организаторские и административные способности: инициатива в наилучшей организации не проявилась.

4. Работоспособность /здоров, болезненный, нормальная, нервный, спокойный, усердный, ленив, настойчив, мягкий, слабохарактерный, добросовестный и проч./: работоспособный, здоров, спокойный, но не настойчив. Задания выполняет добросовестно, но малоподвижен, безынициативен.

5. Следует ли оставлять на работе в этой области или целесообразнее использовать на новой работе /мотивировать/: целесообразно использовать в качестве преподавателя по вышеуказанным причинам.

6. Есть ли возможность использовать на более ответственной работе /масштаб отрасль работы и должность и каковы данные к использованию/: нет.

Личные качества

1. Энергия… По пятибалльной системе на 3.

2. Настойчивость в проведении принятых решений: настойчивость слаба.

3. Умение владеть собой /выдержанность/: выдержан, собой владеет хорошо.

4. Умение признавать свою ошибку и сделать из нее соответствующий выход. Не изучено.

5. Отношение к товарищам по службе и к подчиненным по работе. Вполне удовлетворительное.

6. Взаимоотношения с высшими инстанциями. По своей инициативе редко прибегает к совместному решению вопросов.

7. Политическая подготовка. Не изучено.

8. Особые достоинства и недостатки. Из недостатков: стремится больше захватить работы, не заботясь о продуктивности».

В конечном итоге под эгидой «сов. секретно» на имя председателя ведомственной комиссии 16 февраля 1926 года поступает распоряжение: «Куст. окр. РКИ настоящим сообщает для сведения, что работа окружной а/проверочной комиссии закончена. Посланные вам материалы по проверке необходимо хранить в строго секретном порядке». В документе стоят подписи: «Пред. окр. а/п. Комиссии: /Кальметьев/. Секретарь РКИ: /Кубанцев/.

Личный листок В. А. Воронкова. ГАКО

В результате ряда проверок Воронков, человек с классическим высшим образованием (со знанием пяти иностранных языков), работал не только преподавателем, директором детдома, но и с 1925-го по 1932 год заведующим учебной частью и директором педтехникума.

В 1927 году кандидатуры сотрудников педтехникума утверждали на заседании окрОНО (окружного отдела народного образования), причем учителей, наряду с кухаркой, прачкой и сторожем: «Педтехникум. Воронков Влад. Ан. Учитель. Лукин Пав. Ник. Завхоз. Панарин Егор. Алек. Сторож. Золотухина Вар. Пал. Уборщица. Золотухина Ев. Арт. Кухарка. Егорова Ан. Ивановна. Прачка».

Заявление «на должность делопроизводителя» Федора К. 20 января 1935 г. ГАКО

Руководство самого техникума принимало на работу новых сотрудников с испытательным двухнедельным сроком, как, например, 20 января 1935 года «на должность делопроизводителя» Федора К. Несмотря на красивый каллиграфический почерк, в заявлении сделана не одна орфографическая ошибка («принять мИня», «качИстве секретаря» и др.). Грамотных людей в то время было явно недостаточно, поэтому привлекались «буржуазные специалисты», такие высокообразованные учителя с классическим дореволюционным образованием, как «товарищ Воронков».

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова.

Автор благодарит сотрудников областного историко-краеведческого музея и облгосархива за содействие.