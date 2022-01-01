100 лет назад в Кустанайский педагогический техникум поступили первые 18 студентов

В Кустанае с 1 октября 1923 года до 1935 года действовал педагогический техникум. В 1927 году состоялся первый выпуск учащихся «педтехникума» (как сокращенно называли учебное заведение в официальных документах).

Кустанайский педагогический техникум. Выпуск первый. 7 февраля 1927 г. ГАКО

Курс обучения составлял 4 года. Многое в успешной деятельности техникума зависело от личности директора. На эту должность во время учебы первого выпуска были назначены педагогические работники: Б. Аспандияров, П. М. Майоров, В. А. Воронков.

Олжас Сулейменов в своей статье о жизни и творчестве Биляла Аспандиярова (с опорой на архивные документы) указал, что «одной из заметных вех в его жизни стала организация в 1923 г. педагогического техникума в Кустанае, в котором он директорствовал до 1925 г.».

Билял Аспандияров. Фотография 1930-х гг. Источник - bibliotekar.kz

Владимир Андреевич Воронков - человек с классическим высшим образованием (знание в том числе пяти иностранных языков), работал не только преподавателем в ряде учебных заведений, но и директором детдома в Кустанае, а с 1926-го по 1932 год заведующим учебной частью и директором педтехникума.

Каких-либо данных о директоре педтехникума П. М. Майорове в архивах не сохранилось, кроме общей фотографии сотрудников и студентов первого выпуска 1927 года. На фотографии 1932 года шестого выпуска педтехникума приводится только его фамилия, но уже без указания должности, так как он уже стал преподавателем, освободив должность директора.

В начале 1926 года руководство педтехникума составляет «ходатайство о разрешении расселить до 320 стипендиатов по квартирам с целью использования помещения, занятого под общежитие, для классных занятий, устраняя одновременно необходимость вторых смен». На заседании коллегии ОкрОНО 15 января 1926 года в протоколе № 2 «постановили: ходатайство удовлетворить при условии расселения стипендиатов группами не менее 4-х человек».

Сохранились уникальные фотоснимки первого выпуска Кустанайского педтехникума 1927 года, где пофамильно указаны все студенты и их преподаватели с указанием предметов, которые они вели. Первый выпуск состоял из 18 студентов, которые поступили в техникум в 1923 году при его открытии. Сохранился архивный список первого выпуска учащихся, составленный работниками областного архива и проверенного двумя выпускниками. Имеется приписка: «Опознали - Фандеев и … (слово не разборчиво - авт.)».

Список первого выпуска учащихся, поступивших в техникум в 1923 г. ГАКО

В 1927 году кандидатуры сотрудников педтехникума утверждали на заседании ОкрОНО (Окружного отдела народного образования), причем учителей наряду с кухаркой, прачкой и сторожем: «Педтехникум. Воронков Влад. Ан. Учитель. Лукин Пав. Ник. Завхоз. Панарин Егор. Алек. Сторож. Залотухина Вар. Пал. Уборщица. Залотухина Ев. Арт. Кухарка. Егорова Ан. Ивановна. Прачка».

Первыми руководителями были (в центре фотографии) директор П. М. Майоров, заведующий учебной частью В. А. Воронков, методист Г. Д. Тарасов. Основные предметы вели опытные преподаватели (на фотографии расположены слева направо): казахский язык - Х. М. Мухамеджанов; математику - П. А. Пашковский; дисциплины по обществоведению - Е. А. Щурова; химию - Н. П. Даньшин; дисциплины по обществоведению - М. Х. Третьяк; пение - Г. Ф. Каляпин; рисование - П. Г. Уткин; педагогику - П. М. Лисин. Вместе с преподавательским составом на фотографии обозначены сотрудники административно-хозяйственной части, ее руководитель - П. М. Лукин, кухарка - Е. Золотухина, сторож - Е. А. Панарин.

Занятия проводились в весьма стесненных условиях, о чем свидетельствует отдельная фотография во время занятий методиста Г. Д. Тарасова с одной из групп студентов, выпускников 1927 года.

Занятие методиста Г. Д. Тарасова с группой 4 курса педтехникума. 27 мая 1927 г. ГАКО

Сохранились редкие экземпляры учебников 1920-х гг., по которым занимались учащиеся школ и педтехникума Кустаная. Среди авторов учебников были А. Байтурсынов («Новый букварь с рисунками. Государственное Издательство К.С.С.Р. г. Кзыл-Орда. 1926 г.» и М. Дулатов («Задачник. Часть 1. 8-е издание. Государственное Издательство К.С.С.Р. г. Кзыл-Орда. 1928 г.»). После того как в 1937 году Байтурсынов и Дулатов будут подвергнуты репрессиям, учебники под их авторством будут изъяты из учебного процесса. В 1940 году чиновники раскритикуют «библиотеку Казпедучилища с ее бедным и чрезвычайно старым фондом в 10 тысяч книг, журналов и небольшого количества учебников для средних школ», так как «все эти книги старого издания (1921-29-31 гг.)», и что немаловажно, «эта библиотека в течение 8 лет не проверялась». Очевидно, что фонд библиотеки в 10 тысяч томов в период ликбеза вряд ли мог быть «бедным», здесь имелось в виду обладание именно «старым» фондом по причине сохранения так называемой «вредной литературы», в основном произведений деятелей «Алаш». Как это ни странно, но выходит, что с 1932-го по 1940 год в педтехникуме не проверялась библиотека. Значит, с 1921 г. до конца 1930-х гг. студенты обучались по учебникам лидеров «Алаш».

А. Байтурсынов. «Новый букварь с рисунками. Государственное Издательство К.С.С.Р. г. Кзыл-Орда. 1926 г. КОИКМ

М. Дулатов. Задачник. Часть 1. 8-е издание. Государственное Издательство К.С.С.Р. г. Кзыл-Орда. 1928 г. КОИКМ

Лазурский А. Ф. Психология общая и экспериментальная. Ленинград. 1925. КОИКМ

На титульных листах других учебников 1920-х гг. стоит печать «К.С.С.Р. Кустанайский педагогический техникум». Рядом стоят два штампа: «Библиотека Кустанайского Казакского педтехникума» и «Библиотека Кустан. Учит. института». Отдельно стоит штамп с датировкой - «Проверено 1941 г.». Значит, эти учебники использовались в учебном процессе и в Кустанайском педтехникуме все годы обучения. Среди них имеются учебники не только советских видных психологов и педагогов («Проф. А. Ф. Лазурский. Психология общая и эксперементальная. Ленинград. 1925), но также немецких и американских ученых: «Проф. Э. Кирпатрик. Основы педологии (науки о ребенке). Перевод с английского. 4-е издание, по последнему американскому изданию. Москва - 1926», «Г. Кершенштейнер. Основные вопросы школьной организации. Перевод с немецкого. Петроград 1920». Карандашная запись о владельце - «Валя Кудрявцева» стоит на титульном листе одного из учебников, который явно не проходил проверки: «В. Ананьин. Учебник всеобщей истории для основных школ. Со многими рисунками. Латвия. Рига. 1927 г.». Выходит, что за неимением и нехваткой учебников, вынуждены были использовать в учебном процессе всю имеющуюся в то время учебную литературу.

Местные власти уделяли большое значение деятельности первого педтехникума в городе и области. В протоколе № 3 заседания коллегии Окружного отдела народного образования (ОкрОНО) от 26 января 1926 года отражены фамилии его работников; «Присутствовали: Золотов, Решетняк, Чикунов, Левченко, Фарофонов, Комаров, Васильев и Воронков». На заседании «Доклад о состоянии и работе педтехникума» сделал заведующий учебной частью В. А. Воронков. «При первой возможности произвели обследование педтехникума, - указывалось в решении коллегии ОкрОНО. - Заведующему обратить внимание на санитарное состояние помещений, занятых под общежитие и на постановку уч./ебно/-воспитательной работы, принять меры к изжитию антагонизма среди учащихся, проводя принцип интернационального воспитания, строя на этом самоуправление учащихся, организуя лишь формы, диктуемые жизнью учащихся».

В конце 1920-х гг. завершался период Новой экономической политики. Руководством страны ставились новые грандиозные задачи, претворять которые в жизнь будут выпускники системы народного образования.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынова.