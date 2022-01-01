Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» начинает новый конкурс - «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу бывшему бездомышу (собаке, кошке или другому животному), этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 1 - кошка Доча и ее хозяйка Анна.

После всего, что пришлось пережить, Анна не смогла отдать Дочу другим людям / Фото из личного архива

Эта история началась 5 лет назад, когда Анна ИВАНОВА возвращалась с работы. Ее внимание привлекли дети, таскавшие на руках живой комочек. При ближайшем рассмотрении комочек оказался котенком размером меньше ладони.

- Это был просто ужас, - вспоминает Анна, - Страшная худоба, глаза, заплывшие гнойными выделениями, огромного размера опухоль в брюшной полости (как выяснилось позже, кишечник вышел за пределы мышц). Я забрала этот комок домой и просто не знала, что с ней делать. Стала судорожно звонить во все ветклиники, но все работали до 17.00, а время на часах - 20.30… Круглосуточных ветклиник нет. Пыталась дать воды через шприц, нагрела воду, залила в бутылки, чтобы согревать котенка. По рекомендации нашла ветеринара, но она сообщила, что принять может меня только на следующий день.

Малютка была на грани смерти, когда попала к Анне / Фото из личного архива

В тот период Анна делила жилплощадь с подругой, которая к ее решению спасти бедолагу отнеслась отрицательно - дескать, зачем заниматься такой ерундой, брать на себя ответственность. Но Анна уже не могла сойти с этого пути. Ту ночь ей буквально пришлось провести на полу рядом с жалобно плачущей крохой, которая испытывала физические страдания.

На следующий день возможности поехать к ветеринару с самого утра не было. Анна работала в поликлинике и заменить ее на рабочем месте никто не мог. Перепоручить заботу о крошке тоже было некому, оставить дома без присмотра нельзя. Пришлось взять котенка на работу.

- Я спрятала ее в коробку от обуви, накрыла теплой накидкой и пришла с ней в кабинет, спрятала под стол, начала работать, - рассказывает Анна. - Когда пришел пациент, она начала мяукать… Я в панике хватаю эту коробку и выбегаю из кабинета. Я не знала, куда ее деть, она замерзала без теплой воды в бутылке. Вспомнила про подвал в поликлинике. Бегу туда, прячу ее, наливаю теплой воды в бутылки и бегаю кормить каждый час.

Так, на нервах, доработала спасительница до обеденного перерыва. Во время обеда на такси полетела к ветеринару. Врач сообщила, что кошечка очень слаба и может произойти все, что угодно. Для такой ослабленной малютки трудно рассчитать дозу наркоза. Но обойтись без операции нельзя - ущемление грыжи кишечника могло закончиться некрозом и смертью. Со слезами Анна оставила котенка и вернулась на работу.

- Через два часа ветеринар мне написала: «Все закончилось». У меня сразу слезы, потому что я подумала, что это сообщение о смерти кошечки. Но доктор пояснила, что все прошло отлично, котенок жив, - говорит Анна.

После работы спасительница забрала котенка из клиники, но проблемы на этом не закончились. Нужно было искать кормящую кошку, потому что выкормить малютку самостоятельно очень сложно. К счастью, с помощью соцсетей удалось найти девушку, которая помогла. У нее как раз была кормящая кошка, не отвергшая приемыша. Через месяц, когда малышка окрепла и научилась лакать сама, Анна забрала ее домой.

- Она была очень худой и, мягко говоря, страшной, - признаётся Анна. - Конечно, хорошо было бы найти ей семью, но после того, что мы с ней пережили, я просто не смогла отдать ее кому-либо. Вот так у меня она прошла превращение из «живого трупа» в прекрасного «лебедя». Глаза - как море, крупная, здоровая, умная кошка по кличке Доча. Она знает команду «кушать», она, как собака, может приносить резинки для волос, если их кинуть ей, это ее любимая игра. Никогда не просит криком еду, тихо идет на кухню и пытается открыть шкаф, где лежит корм. Я называю ее аристократкой

Еще один раз Анне пришлось очень переживать из-за Дочи. Та случайно выскочила на улицу и потерялась. Как говорит девушка, это были пять дней ада. Искала днями и ночами. Но эта история закончилась хэппи-эндом. На пятый день, в сумерках вечера на ее призыв под балконом соседнего подъезда из подвального окошка вылезла кошка. Посветив фонариком, девушка увидела, что это Доча.

Теперь Доча после пережитого стресса даже не думает о побеге. А гулять на улицу она выходит исключительно на шлейке вместе со вторым питомцем Анны - роскошным котом Василием, когда-то искалеченным злыми людьми, но тоже обретшим свое счастье. Но это уже другая история.

Разве в этой красавице можно узнать прежнего заморыша? / Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 1 кошку Дочу и Анну Иванову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 29 июля, до 11.00 воскресенья, 30 июля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 27 июля, до 10.00 понедельника, 31 июля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.