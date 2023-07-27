Уважаемый акимат Костаная! Продолжите, пожалуйста, вашу прекрасную практику путешествия по городу. Желательно пешком. Увидите многие проблемы воочию! Одна из них - это бомжи.

В Костанае бомжи чувствуют себя вольготно: ходят по всему городу, пристают к прохожим, просят милостыню, спят на остановках. Я уже писала об этом в «Нашей Газете» осенью. После этого бомжи пропали на пару месяцев с остановок (участковые постарались!). Но это не решило проблему. Также женщина писала здесь же, в «НГ», о том, что во дворе благоустроенных домов в районе Зеленого базара эти «антисоциальные элементы» живут припеваючи, спят в подъездах. Лет несколько назад один такой «товарищ» провожал меня от магазина «Садовод» (в центре) до дома в районе «Детского мира» (хорошо, что я перед подъездом обернулась)… А когда такая «ватага» встречает тебя в частном секторе, тут уже интуитивно ищешь пути обхода. Все помнят случай нападения бомжа на девочку возле заброшенного дома недалеко от Константино-Еленинского собора…

Обычная, к сожалению, картина на остановке «Радуга» / Фото автора письма

Я уже не говорю о том, как невозможно пользоваться скамейками на остановках, потому что на них сидят или лежат бомжи, как воняют от них остановки, как мы без конца обращаемся в IKomek, чтобы убрали следы их жизнедеятельности!

А какое впечатление складывается у гостей нашего города, когда сей «цвет общества» сопровождает их от железнодорожного вокзала до района магазина «Радуга»?

Мне могут возразить, что так думать негуманно, что они оказались в этой ситуации не всегда по своей воле, что они тоже люди, что это «побочка» капитализма и т. д. Да, я соглашусь с вами. Но я считаю, что это проблема для областного центра. Потому что они потенциально опасны, криминальны и, в конце концов, не красят город.

Скоро будет Форум. И проблему эту вы временно, конечно, решите вывозом этого контингента «за 101 км». Но ведь после Форума все вернется снова! Здесь нужны конкретные действия. Создание или преобразование каких-то учреждений, в которых лица без определенного места жительства будут восстанавливать документы, зарабатывать себе на хлеб со стремлением возвратиться к нормальной жизни.

Татьяна КОКШИНА, Костанай