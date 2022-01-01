Куда пойти с 27 июля по 2 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Ою-өрнек құпиясы» - организованная Общественным фондом «Qoloner» выставка изделий из войлока
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До конца месяца
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«В союзе с искусством» - выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина, 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
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До конца месяца
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«Өмір айнасы» - выставка, посвященная Дню работников средств массовой информации РК. На выставке представлены архивно-фотодокументальные материалы из фондов музея, рассказывающие о жизни и творчестве известных журналистов: Жолбарыса Баязида, Ильяса Байтурсына, Салима Мендыбаева и многих других. В экспозиции - газеты 1950-х-60-х годов, фотоаппараты, микрофоны и диктофоны из фондовой коллекции музея
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ДК «Орион» (бывший ДК Текстильщик)
ул. Текстильщиков, 9,
тел.: +7 705 884 05 28
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29 июля,
19.00
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Вечер памяти Михаила Горшенева. В программе - лучшие песни группы «Король и Шут»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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XXXVI спартакиада Костанайской области «Целина-2023»
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с. Силантьевка, Алтынсаринский р-н
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28-30 июля
Торжественное открытие 28 июля, 20:00
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Конные виды спорта. Открытый чемпионат области
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с.Убаганское, Алтынсаринский р-н
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29 июля, 10.00
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