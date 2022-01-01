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Куда пойти с 27 июля по 2 августа

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Ою-өрнек құпиясы» - организованная Общественным фондом «Qoloner» выставка изделий из войлока

До конца месяца

«В союзе с искусством» - выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина, 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

До конца месяца

«Өмір айнасы» - выставка, посвященная Дню работников средств массовой информации РК. На выставке представлены архивно-фотодокументальные материалы из фондов музея, рассказывающие о жизни и творчестве известных журналистов: Жолбарыса Баязида, Ильяса Байтурсына, Салима Мендыбаева и многих других. В экспозиции - газеты 1950-х-60-х годов, фотоаппараты, микрофоны и диктофоны из фондовой коллекции музея

 

 

ДК «Орион» (бывший ДК Текстильщик)

ул. Текстильщиков, 9,

тел.: +7 705 884 05 28

29 июля,

19.00

Вечер памяти Михаила Горшенева. В программе - лучшие песни группы «Король и Шут»

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

XXXVI спартакиада Костанайской области «Целина-2023»

с. Силантьевка, Алтынсаринский р-н

28-30 июля

Торжественное открытие 28 июля, 20:00

Конные виды спорта. Открытый чемпионат области

с.Убаганское, Алтынсаринский р-н

29 июля, 10.00