После обращения к акиму Костаная Марату Жундубаеву по незаконным гаражам на ул. Гагарина, 17-23 вопросов стало еще больше.

Эпизод первый. Суды и гаражи. На владельцев гаражей, которым вынесены предписания, но не были исполнены, акимат подал иски в суд об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения. Вопрос к акимату - как долго вы намерены судиться? Не забывайте, пока вы судитесь, район продолжает жить с бомжами, закладками и в сраче! Возможно, стоит перенять опыт у коллег из ВКО, а не разводить тягомотину в судах.

Эпизод второй. Гараж семьи Н. Один гараж по предписанию владелец демонтировал, на второй гараж написал заявление, что никакого отношения к нему не имеет. Гараж был поставлен на учет в качестве бесхозного имущества. Почему семья Н. продолжает ставить машину в бесхозный гараж? Акимат, кто это должен контролировать? Или можно лапши на уши навешать и спокойно пользоваться дальше гаражом?

Эпизод третий. Гараж семьи Г. По двум заявлениям на предмет проверки этого гаража ни один акт земельная инспекция не смогла вручить. Или земинспекция вяло работает, или семья Г. быстро бегает. Вопрос к акимату - как вы работаете с хроническими уклонистами? И работаете ли вообще?

И в завершение - через 3 месяца будет ровно год, как я написала заявление. Итоги: 4 гаража демонтировали из всего гаражно-сарайного незаконного «кооператива». Земельная инспекция, акимат, как вы оцениваете свою работу по этому делу?

Kbkz1980, пользователь сайта

Комментарий

Отдел земельных отношений акимата Костаная предоставил комментарий:

«По вопросу продолжительности времени судебных разбирательств сообщаем, что в соответствии с п. 2 ст. 183 ГПК РК гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом в срок до двух месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

По вопросу обеспечения охраны общественного порядка, в том числе на территории указанных гаражей, сообщаем, что указанные вопросы относятся к компетенции органов внутренних дел (полиции).

По вопросу бесхозяйного недвижимого имущества сообщаем, что в соответствии с п. 3 ст. 242 ГК РК, бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, на территории которых они выявлены. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет местный исполнительный орган обращается в суд с требованием о признании этой вещи поступившей в коммунальную собственность. В случае, если объявится собственник указанного гаража, он может обратиться с соответствующим заявлением о снятии с учета бесхозяйного недвижимого имущества.

По вопросу контроля сообщаем, что в соответствии с п. 1 ст. 145 ЗК РК государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляют центральный уполномоченный орган, территориальные подразделения и иные государственные органы в пределах их компетенции. Указанным органом является РГУ «Департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области». РГУ является территориальным подразделением Комитета по управления земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК и не является структурным подразделением акимата Костаная.

До настоящего времени судебные разбирательства по указанным гаражам продолжаются».