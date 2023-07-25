О скапливающемся мусоре во дворе домов №№ 30, 34, 35 микрорайона Юбилейный в Костанае сообщили «НГ» местные жители.

- Около двух недель назад в нашем дворе незаконно установили дополнительные мусорные контейнеры из дворов домов №№ 31, 32, 33, - сообщал Серик ЖАСУБИЕВ в конце июня. - Контейнеры убрали и облагородили двор, а в наш стали заносить ежедневно мусор и хлам. Люди из тех домов через дорогу приносят мусор и захламляют наш двор. Дышать нечем, постоянный запах доносится от мусорок в наши квартиры, а ведь балконы расположены напротив мусорки! Мы приобрели свои квартиры за миллионы и дышим вонью.

Микрорайон Юбилейный, 30-35. Во дворе продолжает скапливаться мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Жители также написали, что у них есть ответ санитарных врачей о том, что перенос незаконный. Позже прислали ответ отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная о том, что на место выезжала комиссия.

- 26 июня был организован комиссионный выезд на место расположения контейнерных площадок с привлечением представителей ТОО «Тазалык-2012» и ТОО «Жарык-2023». По итогам обследования и изучения возможности перемещения контейнерных площадок в сторону дворовой территории принято решение о переносе части контейнеров в сторону дворовой территории многоквартирного жилого дома № 33 в соответствии с требованиями санитарных норм, - было указано в письме.

Однако, по сообщениям жителей, контейнеры так и не перенесли. Корреспонденты «НГ» увидели по указанному адресу 8 переполненных контейнеров, рядом с которыми еще лежал мусор.

Свалка во дворе дома № 23 по ул. Текстильщиков, о которой «НГ» писала две недели назад, стала еще больше. Контейнеры из-за ремонта внутридомовой территории перенесли на въезд, но мусора от этого меньше не стало.

Ул. Текстильщиков, 23. Свалка из-за переносов контейнеров скапливается при въезде во двор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Колодец по ул. Свободы, 98, о котором мы также писали две недели назад, до сих пор закрыт досками и камнем. Крышка на нем так и не появилась.

Ул. Свободы, 98. Колодец рядом с домом за две недели не закрыли крышкой / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте незаконные свалки на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz.