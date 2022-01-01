По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 158 человек, из них поместили 143: 128 мужчин и 15 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 194 уголовных правонарушения, из них 70 краж и 63 факта мошенничества;

- разыскано 13 без вести пропавших лиц;

- раскрыто 96 преступлений;

- зарегистрировано 4 наркоправонарушения: 1 наркопроступок, 1 факт сбыта, 1 факт рекламы наркотических веществ, 1 факт культивирования наркосодержащих растений;

- зарегистрировано 4 ДТП, в которых травмировано 4 человека, 1 человек погиб;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 33 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.