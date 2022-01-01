Сухой остаток. С 17 по 23 июля
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 158 человек, из них поместили 143: 128 мужчин и 15 женщин.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрировано 194 уголовных правонарушения, из них 70 краж и 63 факта мошенничества;
- разыскано 13 без вести пропавших лиц;
- раскрыто 96 преступлений;
- зарегистрировано 4 наркоправонарушения: 1 наркопроступок, 1 факт сбыта, 1 факт рекламы наркотических веществ, 1 факт культивирования наркосодержащих растений;
- зарегистрировано 4 ДТП, в которых травмировано 4 человека, 1 человек погиб;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 33 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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