О мусорной куче возле детской спортивной площадки во дворе дома № 95 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Жанна БАЙГУЖИНА.

- Сначала мы боролись с мусором возле контейнеров, писали жалобы, ругались, его вроде стали вывозить, - рассказала она. - Теперь мусор складируют сбоку от контейнеров и в двух шагах от детской спортивной площадки. Неприятно смотреть, какой пример мы подаем детям.

На месте корреспонденты «НГ» увидели кучу мусора рядом с современной огороженной детской площадкой, где обычно играют в футбол, баскетбол, волейбол.

Ул. Амангельды, 95. Перед контейнерами чисто, зато рядом с детской площадкой - мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 111 по ул. Тауелсиздик, о которой мы писали две недели назад, полностью убрали перед контейнерами. Но за ними еще остается мусор.

Ул. Тауелсиздик, 111. Огромную свалку перед контейнерами вывезли... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…но за ними еще лежит мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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