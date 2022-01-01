О теплотрассе большого диаметра возле дома № 179 по ул. Баймагамбетова сообщила жительница Костаная Мадина ИБРАЕВА.

- У нас очень большой дом, вдоль него тянется труба большого диаметра, от которой трубы идут в наш дом, - пояснила она. - Сейчас эта большая труба открыта сразу в трех местах, соответственно, наши квартиры теряют тепло.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели трубу, которая в некоторых местах полностью без изоляции.

Ул. Баймагамбетова, 179. Теплотрасса без изоляции в трех местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 47 по ул. Амангельды, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК утеплили.

Ул. Амангельды, 47. Трубы утеплили сотрудники КТЭК / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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