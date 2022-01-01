С середины декабря я жду, когда мне домой привезут газовый баллон. Я обращалась в фирму, которая их развозит - ТОО «БСГ». Мне ответили, что не привезут, может, только после Нового года, потому что машины все сломались. Это что за коллапс такой?!

Ольга ЖАЙЛАУБАЕВА, Костанай

Комментарий:

На вопрос отвечает коммерческий директор ТОО «БСГ» Аслан ТУРСУНОВ:

- Да, действительно, мы не можем сейчас доставлять потребителям сжиженный газ, так как автомобиль (автоцистерна ЗиЛ) в данный момент находится на ремонте - сломался двигатель. Водитель работает уже больше 30 лет, вакансия есть на эту должность, но найти водителей не можем - никто не хочет. Вообще, у нас газ развозят два автомобиля ЗиЛ, но второй также сейчас на ремонте. От своих обязанностей мы не отказываемся, как только автомобили починят, газ потребителям будет доставлен. Точно не могу сказать, когда это будет, но, скорее всего, уже после Нового года. Потребителей много. Но в городе есть еще две обслуживающие компании, потребители могут обратиться насчет поставки баллонов к ним.