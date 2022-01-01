Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 23 - собака Инга и ее хозяйка Ирина ЧУМАК из Качара.

Инга, которая была на грани гибели, теперь - воплощение благополучия / Фото Ирины ЧУМАК

В последнем, предновогоднем номере «НГ» мы публикуем историю, которая для спасенной собаки стала настоящим чудом - таким же, как новогодние волшебные подарки судьбы из фильмов в стиле фэнтези. Только это была реальная жизнь.

Впрочем, предоставим слово Ирине Чумак, написавшей хороший рассказ о знакомстве со своей любимицей Ингой:

Увидев это фото в соцсетях, Ирина помчалась спасать собаку / Фото Ирины ЧУМАК

- В ноябре 2020 года я увидела в WhatsApp местной группы «Качар» фотографию собаки с подписью: «Замерзает собака, ждет хозяина!» Беспомощная собака с переломом лежала под забором местного рынка. В ноябре как раз наступили сильные морозы, холод, ледяной ветер, мне стало ее очень жаль, я поспешила на рынок искать ее. Придя на место, я нашла ее: она лежала на том же месте, под тем же самым забором. Голодная, со сломанной висящей лапой, брошенная своим хозяином. Люди проходили мимо по своим делам и заботам, и никому до нее не было дела.

Собака пошла на контакт, я осторожно подняла ее и понесла до своего дома, дотащила до 5-го этажа. Когда мы оказались в квартире, собака забилась в угол, с опаской и боязнью поглядывая на меня. Первым делом я ее накормила вкусненьким, есть она стеснялась и боялась, опускала глазки, такая вот оказалась «стесняшка». Я оказала ей первую помощь, перебинтовала лапу, при этом процессе собака поскуливала и даже плакала, явно ей эта процедура не нравилась, и она дала понять, что ей очень больно и что с лапой что-то серьезное!

Покладистый и веселый характер сделал Ингу всеобщей любимицей / Фото Ирины ЧУМАК

Нам нужен был рентген, к сожалению, в Качаре нет ветклиники, и мы решили отправиться в Костанай. С суммой на лечение и дорогой помогли все неравнодушные жители нашего маленького городка. Доехав до автовокзала, мы еще немного там переждали (ждали открытия кабинета рентгена, так как приехали очень рано), далее передвигались на такси. Получив печальные снимки лапки, отправились в клинику «Айболит». Нас там очень хорошо встретили доктора Александр и Елена, собаку пришлось оставить до вечера, ей провели 3-часовую операцию под анестезией. Называется операция «накостный остеосинтез лучевой кости правой конечности», а я выражусь своими словами: поставили пластину. Инга - так я назвала собаку, живет с этой пластиной по сей день.

Улыбка Инги говорит о том, что она довольна жизнью / Фото Ирины ЧУМАК

После этого дня, как мы прошли все эти тяжелые моменты, я оставила ее себе - уж больно полюбила за короткое время. Первые недели были тяжелые: уколы, перевязки, Ингу таскала на руках с 5-го этажа на улицу на прогулку и обратно с прогулки, так что аж болели руки, а в туалет выносить нужно по несколько раз в день, больную лапку перевязывала бинтом, надевала носок и снова бинт.

На память о нашей встрече сделали видеоролик, который разлетелся по группам и стал очень популярным. Увидев его, неравнодушные люди приходили к нам домой, навещали Ингу, интересовались ее здоровьем, ее лапкой, кто-то приносил даже бинты и подарочки ей, миску там, игрушку, кто-то фотографировался с Ингой.

Скажу больше. С истории спасения нашей Ингуши и началось зооволонтерское движение в Качаре. Она у нас основатель, получается, за ней пошли волонтеры.

Инга смотрит на хозяйку с любовью и преданностью / Фото Ирины ЧУМАК

Прошло 3 года, как Инга живет со мной, она очень преданная, ласковая, верная собака. Я ее очень сильно люблю, а она тем же отвечает мне!

Взять с улицы раненую собаку, да еще и немаленького размера - это гораздо труднее, чем принести в дом котенка. Но теперь, когда все трудности позади, Ирина Чумак счастлива, что в свое время решилась на отчаянный поступок и спасла жизнь, казалось бы, обреченной Инге.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 23 Ингу и ее хозяйку Ирину Чумак в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 30 декабря, до 11.00 воскресенья, 31 декабря. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны, в связи с праздниками, принимаются с 9.00 четверга, 28 декабря, до 10.00 четверга, 4 января. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 22 Бакса, Зины, Мурки, Лолы, Боты, Борьки и их хозяина Сайлау Курманова поступило 290 голосов.