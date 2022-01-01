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Куда пойти с 28 декабря по 3 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

30 декабря,

10.00, 12.00, 14.00

«Невозможное возможно», Ю. Семенова, сказка + новогодняя интермедия «Зажигаем вместе»

3-6 января,

12.00

«Невозможное возможно», Ю. Семенова, сказка + новогодняя интермедия «Зажигаем вместе»

Областной казахский театр драмы
им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

28-30 декабря,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

«Жаңа жылдық байқау», жаңа жылдық ертеңгіліктер

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

28-30 декабря, 10.00, 12.30, 15.00, 18.00

«Новогодние проделки Наперекосячки» + анимационная программа «Пункт назначения - Новый год»

6 января,

12.30

«Новогодние проделки Наперекосячки» + анимационная программа «Пункт назначения - Новый год»

6 января,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК

В течение месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

Областная филармония
им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

28-30 декабря,

10.00, 13.00, 16.00

«Однажды в зимнем царстве», новогоднее представление театра «Байтерек»

 