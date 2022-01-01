Сухой остаток. С 18 по 24 сентября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 58 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 74 года, невесте - 72 года;
- зарегистрированы 5 разводов;
- зарегистрированы 69 новорожденных: 29 девочек и 40 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Парасат, Богдан, Арлан, Илан, Сергей, Асанали, Дамелия, Данелия, Афина, Мирослава. Самому молодому папе - 21 год, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - 40;
- умерли 48 человек: 25 женщин и 23 мужчины.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 154 человека, из них поместили 141: 128 мужчин и 13 женщин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 336 вызовов, из них 1 716 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 42;
- поступили 40 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 54 человека, из них 8 - дети;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 493 человека.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 173 уголовных правонарушения, в том числе 43 кражи и 61 факт мошенничества;
- разысканы 10 без вести пропавших лиц;
- раскрыты 88 преступлений;
- зарегистрированы 8 наркоправонарушений: 5 наркопроступков, 2 факта сбыта и 1 факт хранения наркотических веществ;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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