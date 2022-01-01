По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 58 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 74 года, невесте - 72 года;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 69 новорожденных: 29 девочек и 40 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Парасат, Богдан, Арлан, Илан, Сергей, Асанали, Дамелия, Данелия, Афина, Мирослава. Самому молодому папе - 21 год, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - 40;

- умерли 48 человек: 25 женщин и 23 мужчины.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 154 человека, из них поместили 141: 128 мужчин и 13 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 336 вызовов, из них 1 716 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 42;

- поступили 40 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 54 человека, из них 8 - дети;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 493 человека.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 173 уголовных правонарушения, в том числе 43 кражи и 61 факт мошенничества;

- разысканы 10 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 88 преступлений;

- зарегистрированы 8 наркоправонарушений: 5 наркопроступков, 2 факта сбыта и 1 факт хранения наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.