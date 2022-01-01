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Куда пойти с 28 сентября по 5 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

30 сентября,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Дыхание кисти» - персональная выставка члена Союза художников РК Галины Надеиной

В течение месяца

«Искусство в копиях. Отражение мастерства» - выставка работ учеников частной художественной школф им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy.

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

28 сентября,

18.30

«По музыкальным улочкам Европы». Концерт оркестра русских народных инструментов. Прозвучат известные произведения европейской классики.

В концертной программе принимают участие: оркестр русских народных инструментов, солисты филармонии, детская художественная школа им А. И. Никифорова.

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

28, 29 сентября,

20.00

Сольный Stand Up концерт Айны Мусиной. 18+

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Сарыарка»

Рудный, ЛД «Горняк Арена»

28-29 сентября, 19.00