Куда пойти с 28 сентября по 5 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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30 сентября,
12.00
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«Гусенок», Н. Гернет, сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Дыхание кисти» - персональная выставка члена Союза художников РК Галины Надеиной
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В течение месяца
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«Искусство в копиях. Отражение мастерства» - выставка работ учеников частной художественной школф им. Л. И. Русина
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy.
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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28 сентября,
18.30
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«По музыкальным улочкам Европы». Концерт оркестра русских народных инструментов. Прозвучат известные произведения европейской классики.
В концертной программе принимают участие: оркестр русских народных инструментов, солисты филармонии, детская художественная школа им А. И. Никифорова.
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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28, 29 сентября,
20.00
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Сольный Stand Up концерт Айны Мусиной. 18+
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Сарыарка»
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Рудный, ЛД «Горняк Арена»
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28-29 сентября, 19.00
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