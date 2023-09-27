О горе мусора возле контейнеров во дворе дома № 85 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Айгерим СЕГИЗБАЕВА.

- Уже не знаем куда обращаться! - возмущается читательница. - Мешки, коробки, старая мебель, срезанные ветки - все это лежит между контейнерами и детской площадкой, на которой мальчишки играют в футбол. Почему дети должны смотреть на эти отходы и на то, что взрослые не убирают за собой?

По словам Айгерим, она обращалась и в «АйКомек», и в «Тазалык», но толку пока нет.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели то, что описала читательница: куча мусора смотрит на детскую площадку.

Ул. Амангельды, 85. Гора мусора скопилась во дворе / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 130 по пр. Аль-Фараби, о которой мы писали две недели назад, так и не убрали. Мусор лежит как возле контейнеров, так и в углу, где обитают бомжи.

Пр. Аль-Фараби, 130. Мусор не убрали как возле контейнеров... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…так и рядом с гаражами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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