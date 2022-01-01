В 1941-м он прибавил себе 4 года, чтобы пойти на фронт. В 1959-м стал кандидатом технических наук

Капитан Михаил Журавлев. Фото ориентировочно 1944 г.

Недавно мне подарили книгу, которую я мечтала давно держать в руках. Сделал это мой давний кустанайский друг - офицер. И книга о полковнике, стоявшем у истоков освоения космоса, отслужившем 8 лет на Байконуре, нашем земляке Михаиле Журавлеве. Называется она «Услышать можно шепот звезд».

В «НГ» уже была статья о Журавлеве в ноябре 2005 года, но в то время нам были недоступны материалы о его армейской военной жизни и его личном вкладе в освоении космического пространства. И вот благодаря усилиям костанайского журналиста, составителя книги Стаса Киселева, которому передала часть архива сестра Журавлева Валентина, нам открылись совершенно новые страницы бытия этого человека.

Андриан Николаев, Павел Попович и Юрий Гагарин на пробежке

Все началось со старой фотографии, которую Валентина Журавлева передала для публикации в проекте «Я помню». На снимке - утренняя пробежка трех космонавтов: Павла Поповича, Андриана Николаева и Юрия Гагарина.

Впрочем, начнем с даты рождения Михаила Федоровича. Принято считать, что это 16 ноября 1920 года. На самом деле, будущий заместитель начальника космодрома Байконур родился в кустанайском поселке Камышное четырьмя годами позже. Он не мечтал стать полярником, летчиком или пограничником, как большинство его сверстников, окончивших школу в 1941 году. Он мечтал выучиться на инженера.

Михаил - курсант Харьковского артиллерийского училища. 8 марта 1942 г. Фергана

Михаил Журавлев (слева) и его сослуживец

20 июня 1941 года выпускнику Пресногорьковской школы Мише Журавлеву вручили аттестат, в котором в большинстве были пятерки. А через два дня началась война. Добровольцем на фронт Михаила не взяли. Вот тогда, прибавив себе 4 года, он стал курсантом Харьковского артиллерийского училища, ускоренный курс которого окончил летом 1942 года. Новоиспеченного лейтенанта увез военный эшелон на Брянский фронт.

За решительные и умелые действия на Курской дуге в 1943 году лейтенант Журавлев был награжден орденом Красной Звезды. С июля 1942 года по май 1945 года находился в действующей армии на Центральном, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, занимая должности помощника командира батареи, офицера разведки артиллерийского полка и помощника начальника штаба артиллерии стрелковой дивизии по разведке. Получал тяжелые ранения.

Михаил Журавлев (справа) с женой Галиной в военные годы

С боевыми товарищами. Журавлев в верхнем ряду в центре. Фото 1944-1945 гг.

Миша Журавлев (пятый справа в верхнем ряду) с бойцами своей батареи. 1944 г.

В Пресногорьковке на побывке. 1945 г.

Германия, 1945 г.

На отдыхе в Гурзуфе после войны

Победу капитан Журавлев встретил в Берлине, ему был всего 21 год, на груди - десять орденов и медалей. Три года после окончания войны служил комендантом города Штеттина, который расположен на реке Одер в северо-западной части Польши (до февраля 1950 г. находился в составе советских войск на территории Германии). И только в 1951-м его юношеской мечте о том, чтобы стать военным инженером, суждено было сбыться. Михаил поступил в Военную академию им. Дзержинского. Это был первый специальный выпуск специалистов-ракетчиков. Всех их направили на космодром Байконур, где в 1956-м шло мощное строительство, осваивалась новая ракетная техника.

Выпускники инженерной академии им. Дзержинского. Москва. 1956 г.

Михаил Журавлев начинал рядовым инженером-испытателем, а в 1959-м его назначили заместителем начальника космодрома по научно-испытательной работе. Это было время, когда закладывались основы ракетной техники, испытывались ракеты различных назначений. И Журавлев находил выход из самых трудных ситуаций.

27 августа 1957 года ТАСС передал сообщение о запуске межконтинентальной многоступенчатой ракеты, испытания которой прошли успешно. Затем на орбиту земли был выведен искусственный спутник. На борту второго в путешествие отправилась собака Лайка. Штурм космоса начался. В полет начал готовиться корабль с человеком на борту.

Байконурский послужной список Михаила Федоровича в течение 8 лет таков: начальник отдела, заместитель начальника 5-го научно-исследовательского испытательного полигона (располагавшегося в пустыне Тюра-Там) в/ч 11284 по научно-исследовательской работе.

Журавлев занимался научными разработками. В июле 1959 года Высшая аттестационная комиссия при Министерстве высшего и среднего специального образования присудила ему ученую степень кандидата технических наук. В служебной автобиографии пятью годами позже он указал: кандидатское звание было получено без защиты диссертации. То есть его научные разработки оказались настолько ценны и важны, что ВАК исключила обычную процедуру присуждения ученой степени соискателю. Его имя было долгое время засекречено и не было даже названо в числе лауреатов Ленинской премии в 1961 году в газете «Правда».

Журавлев получил признание как автор разработки автоматического измерительного комплекса для оперативного определения выхода баллистических ракет и космических кораблей-спутников Земли на заданную орбиту и точного прогнозирования их полета. Благодаря этому стали возможными вычисления по данным измерений координат падения, параметров облета Луны и возвращения к Земле космических аппаратов. Сегодня мы знаем, что изыскания инженера-ракетчика родом из Кустанайского края помогли обеспечить первенство советского государства в освоении космоса.

Валентина Журавлева хранит диплом лауреата Ленинской премии, которым был награжден ее брат

Продолжение следует.