Об открытом колодце за зданием суда по ул. Пушкина, 100/1 сообщила «НГ» жительница Костаная Асель МУКАНОВА.

- Открытый колодец прямо возле контейнеров, - рассказала она. - Он довольно глубокий, из него просто торчит ветка. В этом месте часто играют дети, поэтому большой риск, что они туда упадут.

Ул. Пушкина, 100/1. Открытый колодец опасен для взрослых и детей / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Как убедились корреспонденты «НГ», колодец действительно глубокий. На дне видны вентили и трубы. Вечером эта часть двора не освещается, а рядом с колодцем - гаражи, поэтому в него запросто могут угодить не только дети, но и взрослые.

Присоединяйтесь!

Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!