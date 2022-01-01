Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 10 - кошка Маша и ее хозяйка Махаббат ШОЛАНОВА.

Так расцвела когда-то больная и истощенная кошка / Фото из личного архива

В сентябре 2021 года, когда дачный сезон уже подходил к концу, Махаббат нашла в своем садовом обществе кошку. Животинка выглядела настолько плохо, что сразу стало ясно: вывезли ее на дачи и выбросили уже давно, по-видимому, в самом начале сезона.

На что рассчитывают люди, которые таким образом поступают? Неужели могут себе представить, что теплолюбивое животное вдруг приспособится к дикой жизни в суровых условиях нашего климата и заживет себе припеваючи на воле, охотясь на птичек и мышек? Нет, ничего такого они себе не придумывают, знают, что выбрасывают кошку на верную смерть, либо рассчитывают, что какой-то другой, нормальный и ответственный человек, возьмет на себя заботу о ставшем ненужным существе.

Кошка, которую увидела Махаббат, была худющей, грязной и явно больной. У нее гноились уши, от гноя исходил ужасный запах. Это был не тот случай, когда люди, прежде чем взять животное с улицы, присматриваются и раздумывают. У женщины не было сомнений, она забрала кошку в тот же день.

Дома Махаббат помыла свою находку, накормила и сразу дала ей имя Маша. В ветеринарной клинике у Маши диагностировали отит и назначили лечение. Неделю Махаббат возила свою питомицу на уколы. и в итоге даже такой страшный гнойный отит удалось победить.

- Как же я была рада, что вылечилась моя кошечка, - говорит Махаббат. - С того момента мы всегда вместе, и я не представляю жизни без своей любимой Маши. Она когда-то была домашней, поэтому никакой дикости не проявляла, сразу была такой милой, ласковой. Видно, что даже скучала по ласке. Привыкла ко мне с первых же дней. Как можно было ее выбросить?! Со мной она навсегда. Я свою кошку никому не отдам и не дам обижать.

Маша уже привыкла к хорошей жизни и платит любовью за любовь. По-своему, по-кошачьи заботится о своей спасительнице, ночью спит с ней, укладываясь именно на ноги, которые болят после перенесенной травмы. Не все кошки умеют быть лекарями, но Маша как раз такая, чувствует воспаленный участок тела человека и ложится на него. Когда к больному месту притулится теплый мурчащий комочек, в самом деле становится легче, это знают все обладатели пушистых лекарей.

Махаббат Шоланова: «Я свою кошку никому не отдам и не дам обижать» / Фото из личного архива

Удивительно, что спустя два года жизни в полном довольствии Маша не стала привередой, как это часто происходит с кошками. Она ест все. Правда, есть у нее самое любимое блюдо - говяжья печень. Когда Махаббат возвращается, Маша обнюхивает сумку, пакеты, даже голову в пакеты засовывает в поисках вкусняшек. Но в капризности спасенную кошечку упрекнуть нельзя.

Маша не хулиганит, что позволяют себе некоторые кошачьи. Только если хочет есть, а хозяйка еще спит, Маша бьет ее легонько по руке, намекая, что пора вставать и кормить любимую кошечку.

Есть у Маши одна способность, почти мистического свойства - она чувствует хозяйку на расстоянии.

- Что самое интересное, я прихожу с работы в разное время. А она чует как будто, муж говорит, что Маша за час до моего прихода садится у двери и ждет, - делится Махаббат.

Когда-то такой авторитет, как Иван Петрович Павлов, ставил опыты по обнаружению телепатии у собак. И опыты эти подтверждали то, чего современная наука не признает и никогда не признает. С кошками именитый физиолог не работал, но Маша - пример того, что и кошка может быть преданна человеку не меньше собаки и может так же чувствовать своего двуногого друга.

- Я обожаю кошек и котов, - признается Махаббат. - Была бы моя воля, я со всего мира всех бы кошек, котов и котят к себе забрала, кормила, играла. Целый день с ними бы проводила.

Дашу, дочку Маши, пристроили в хорошую семью / Фото из личного архива

К сожалению, Махаббат живет на съемной квартире и больше одной кошки ей держать запрещено. Поэтому пришлось отдать дочку Маши - малышку Дашу, а то бы себе оставили. Впрочем, Дашу отдали в очень хорошие руки, и за ее судьбу можно не переживать.

Очень хочется, чтобы у человека доброй души Махаббат Шолановой был свой большой дом, где она смогла бы держать столько кошек, сколько захочет, спасая их от неминуемой гибели, как когда-то она спасла красавицу и умницу Машу.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 10 кошку Машу и ее хозяйку Махаббат Шоланову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 30 сентября, до 11.00 воскресенья, 1 октября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 28 сентября, до 10.00 понедельника, 2 октября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 9 сибирской кошки и ее хозяина Арсения Стаканова поступило 493 голоса.