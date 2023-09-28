По закону мы должны проходить скрининг в определенное время. И нам звонили из поликлиники, регулярно напоминали об этой возможности. Но парадокс в том, что, пока я работала и делала отчисления в ФОМС, у меня не было времени на этот скрининг. А когда уволилась и решила через несколько месяцев наконец проверить свое здоровье, то мне уже нельзя бесплатно попасть на скрининг. Почему так и куда подевались средства с моих отчислений?

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай

Комментарий

Руководитель филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек НУРГАЛИЕВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что по закону медицинские услуги оказываются населению в рамках двух пакетов. Первый - государственный объем бесплатной медицинской помощи, куда входят экстренная и неотложная помощь, лечение болезней, которые несут угрозу обществу, а также скрининги первого этапа, которые оказываются на уровне поликлиник и больниц. Второй пакет - в рамках ОСМС. Причем последующие этапы скринингов, требующие консультаций у узких специалистов и проведения соответствующих анализов, оказываются в рамках медстрахования. Обязательное социальное медицинское страхование включает в себя помощь планового характера, в том числе половозрастные скрининги различных этапов.

- Исходя из вашего запроса, можно сделать вывод о том, что заявитель на момент

обращения в поликлинику не имел статус «застрахован» из-за отсутствия взносов (отчислений) на ОСМС за последние 12 месяцев, - пояснил Нургалиев. - Ввиду чего организация ПМСП не смогла оказать услуги скрининга в полном объеме. Для более детального рассмотрения вопроса рекомендуем заявителю обратиться в филиал фонда по адресу г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 65, каб. 815, контактный телефон: +7-714-2-99-05-45.