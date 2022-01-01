Послание президента страны К. К. Токаева я прослушала с большим вниманием. Но когда прочитала с карандашом в руке, все систематизировалось и стало понятно, что все должно делаться для улучшения в стране.

Экономика должна защищать интересы народа и быть максимально «человекоцентричной», но для этого надо всем работать.

Формирование промышленного каркаса страны, то есть развитие обрабатывающего сектора, создание кластеров высокого передела, задействовать все свое сырье.

Развитие агропромышленного комплекса. Президент привел пример Северо-Казахстанской области, где в течение 5 лет возведено более 100 молочно-товарных ферм. Большая надежда, что это будет в нашей Костанайской области. Ведь бывший аким Северо-Казахстанской области, наш земляк, Кумар Аксакалов работает уже год у нас. Я думаю, что он все это сделает на своей малой родине. Природные условия у нас схожие. Сельчане ждут перемен. Мы сегодня видим, читаем в прессе, что у нас настойчиво идет работа в этом направлении. Почему мы должны покупать молочные продукты из других областей? Кстати, пришел новый министр сельского хозяйства, возлагаем большие надежды.

Особое место в послании уделено подрастающему поколению. Во все времена родители, школа, общество должны отвечать за это, а государство - создавать условия для жизни на основе наших законов. В год рождается около 400 тысяч детей. Детство должно быть защищено, оно должно быть счастливым и безопасным, здоровым. Насилие над детьми - это порок для нашего общества. «Мир не стоит одной слезинки ребенка». Образование должно быть качественным, несущим, кроме основных знаний, элементы патриотизма, милосердия. Очень волнует вопрос увлечения детей азартными играми, отсутствие чтения литературы из первоисточников. Больной вопрос общества - наркомания.

Хочется подчеркнуть, что справедливый Казахстан - это должна быть страна равных возможностей. Необходимо изменения сознания общества. Иначе работа будет напрасной.

Как сказал президент, «никто к нам не придет и не сделает Казахстан лучше вместо нас». Нам необходимо не просто прослушать послание, а постараться довести до населения. Особенно это касается молодежи. Нужно использовать все виды средств массовой информации в школах, колледжах, вузах, среди населения проводить разъяснения. Например, 70-80% населения пользуются общественным транспортом. Кстати, в нашем городе он работает неплохо. Это хорошая аудитория для контакта. Но у нас это вообще не используется для познания этики, морали и других вопросов.

С моей точки зрения, президент предлагает и много делает для изменения в стране, предлагает радикальные меры. Но по ходу воплощения этого в жизнь еще много непонимания, «пассивного» выжидания, неисполнения по вертикали, бюрократизма, коррупции.

Надо отметить, что сделаем мы сейчас, это будет передано будущему поколению. Я думаю, ветераны готовы активно помогать в воплощении Послания в жизнь.

Купей МАЛЬЧУБАЕВА, заслуженный врач РК, почетный гражданин Костаная