1 сентября 1924 г. на заседании дорожного совещания, созванного губернским отделом местного хозяйства, рассматривался вопрос о постройке постоянного моста через реку Тобол в Кустанае. Учитывая важный фактор, что временный мост стоит на пересечении важнейших трактов не только губернского, но и краевого значения (тракт Кустанай – Тургай 800 верст, тракт Кустанай – озера Уркаш и Эбелей 250 верст; тракт Кустанай – Урицк 130 верст), и те громадные неудобства и убытки, которые испытывали население, госорганы и промышленность во времена весеннего паводка, постройка постоянного моста признана работой первой очереди. Были уже запасены местные материалы в количестве 304 бревен.

1 сентября 1954 г. на территории военного городка в Кустанае открыта начальная школа № 6 с четырьмя классами.

1 сентября 1997 г. решением акима Костаная введена начальная военная подготовка молодежи в общеобразовательных, профессионально-технических школах и средних специальных учебных заведениях города.

2 сентября 1960 г. утвержден акт приемки административного здания Кустанайского горисполкома (сейчас - горакимат).

2 сентября 1964 г. Кустанайский горисполком выделил земельный участок для строительства гостиницы на 164 места по ул. Советской (Байтурсынова) - Пушкина.

6 сентября 1956 г. постановлением бюро Кустанайского обкома КПК учреждена Книга Почета передовиков освоения целинных и залежных земель, высокой продуктивности полеводства и животноводства колхозов и совхозов Кустанайской области. Организациям, хозяйствам и лицам выдавали соответствующие удостоверения.

11 сентября 1937 г. Президиум Кустанайского облисполкома выделил 130 000 рублей на организацию областной сельскохозяйственной выставки.

13 сентября 1974 г. решением Кустанайского облисполкома создана хозрасчетная контора по заготовке пищевых отходов для треста откормсовхозов от населения многоквартирных домов, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, детских лечебных учреждений.

15 сентября 1988 г. решением Кустанайского облисполкома упразднено Кустанайское областное управление по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Образовано областное производственное объединение «Полиграфия» с обособленным аппаратом управления, в состав которого вошли все типографии области и издательство «Газета».

15 сентября 1993 г. производственное объединение «Химволокно» преобразовано в государственное акционерное общество «Кустанайхимволокно».

16 сентября 1920 г. Челябинский губисполком своим постановлением передал Кустанайский уезд в состав Казахской АССР.

16 сентября 1994 г. постановлением Кустанайского городского маслихата утвержден герб города с изображением щита. На двухцветном фоне (голубой и желтый) в центре щита изображена мельница с 4 лопастями, символ перерабатывающей промышленности, исторически связанный с городом. Выше находится солнце, с двух сторон - два беркута, поддерживающие ленту с указанием года основания города. Ниже ленты геральдическое изображение элементов производства легкой и химической промышленности (два типа шпулек и нить). Нижнюю часть щита обрамляет лента голубого цвета со свернутыми концами и надписью Костанай-Кустанай.

20 сентября 1936 г. Президиум ВЦИК постановил удовлетворить ходатайство ЦИК Каз. АССР и переименовать Батпаккаринский район Кустанайской области в Амангельдинский район, село Батпаккара в село Амангельды.

20 сентября 1961 г. принят акт ввода общежития торгово-кооперативного техникума по ул. 1 Мая.

20 сентября 1967 г. принято решение Кустанайского горисполкома о строительстве памятника Ленину к ноябрю на пл. Победа (у здания КГУ). Бюсты Героев Советского Союза Павлова и Беды перенесли на площадь у горисполкома.

21 сентября 1990 г. постановлением 6-й сессии Кустанайского горсовета бывшая улица Алтынсарина переименована в ул. Железнодорожную (в связи с переименованием ул. Калинина в ул. Алтынсарина 26 июля 1990 г.).

24 сентября 1950 г. в Кустанае открыт рынок с названием «Наримановский рынок». Директором назначен И. А. Сараев.

24 сентября 1952 г. Кустанайский горисполком утвердил план по озеленению города. Сплошному озеленению подлежали: ул. Ленина (пр. Аль–Фараби) от ул. Привокзальной до ул. Набережной; ул. Калинина (Алтынсарина) от ул. Казахской (Дощанова) до ул. Площадь революции (Победы); ул. Павлова и ул. Казахская на всем протяжении. Закладка бульваров: по ул. Советской (Байтурсынова) от ул. Ленина до ул. Тарана (Тауелсиздик); по ул. Повстанческой (Касымканова) от ул. Ленина до ул. Тарана.

24 сентября 1958 г. запрещено движение автомобильного и другого транспорта по улицам Кустаная: по ул. Повстанческой (Касымканова) от ул. Толстого до ул. Тарана; по ул. Толстого от ул. Набережной до ул. Калинина; по ул. Куйбышева (Козыбаева) от ул. Ленина до ул. Площадь революции; по ул. Октябрьской (Дулатова) от ул. Ленина до ул. Площадь революции; по ул. Летунова от ул. Ленина до ул. Тарана; по ул. Советской от ул. Ленина до ул. Пушкина, от ул. Гоголя до ул. Дощанова.

26 сентября 1955 г. решением Кустанайского горисполкома учителя школы № 14 награждены медалью «За трудовое отличие»: В. А. Образцова, А. И. Вязков, А. Н. Стародубцев; орденом «Знак Почета»: Д. В. Оксак, А. Н. Ульянов.

28 сентября 1970 г. Кустанайский горисполком выделил земельный участок в районе ЛТП площадью 50 га под городское кладбище.

30 сентября 1944 г. руководство Кустанайской области объявило об усилении заготовок тряпья и мануфактуры предприятиями и организациями. За уничтожение или сжигание утильсырья следовало привлечение к ответственности. Сборщикам утиля оплачивали 50% из суммы за собранный и сданный утиль.

30 сентября 1919 г. на заседании Кустанайского хозяйственного отдела он был разбит на 4 подотдела: хозяйственный, техническо-строительный, по национализации и реквизиции имущества, квартирный.

В сентябре 1883 года в Кустанай впервые прибыл лесничий.

В сентябре 1893 года в Кустанайском уезде образованы две русских волости: Боровская из поселков Борового, Михайловского, Ивановского, Владимировского, Степановского и Александровская из поселков Александровского, Жуковского, Борисовского, Романовского и Давыденковского. В каждой из волостей проживало 800-900 семей переселенцев.

В сентябре 1910 года население Кустанайского уезда превысило 300 тысяч человек, половину из них составляли выходцы из российских и украинских губерний.