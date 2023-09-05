О свалке во дворе дома № 142/1 по пр. Аль-Фараби сообщили «НГ» два жителя этого двора: Булат ДОСПУЛОВ и Кайрат НУГМАНОВ.

- За магазином «Радуга» уже больше месяца не вывозят мусор, - рассказал Булат Доспулов. - ПКСК отписываются нам, что подали заявку, а «Тазалык» отвечает, что нет техники для вывоза мусора, поэтому они не успевают его вывозить. Но ведь оплату за вывоз мусора они получает своевременно - бред да и только!

Кайрат Нугманов прислал несколько фотографий с мусором.

Пр. Аль-Фараби, 142/1. Свалку за магазином «Радуга» не вывозят больше месяца / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На месте корреспонденты «НГ» увидели огромную свалку - выше контейнеров. Картонные коробки, черные мешки с мусором, ну и, естественно, резкий запах.

Свалка за супермаркетом «Тамаша» спустя две недели стала чуть меньше, но картонные коробки так и лежат.

Свалку за супермаркетом «Тамаша» по ул. Гоголя за две недели полностью не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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