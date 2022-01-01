Куда пойти с 7 по 13 сентября
Потехе - час
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88
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8 сентября, 15.00
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Открытие персональной выставки «Дыхание кисти» члена Союза художников РК Галины Надеиной
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В течение месяца
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«Мир глазами детей» - выставка детских работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства
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«Орион», ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»),
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10 сентября, 19.00
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Вечер памяти Михаила Горшенева. Лучшие песни группы «Король и шут». Обновлённая программа
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Областная филармония им. Е. Умурзакова мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jaster Saraiy, тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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7 сентября, 19.00
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Концерт оркестра казахских народных инструментов имени Н. Молдахметова «Дала дүбірі», посвященный 150-летию Амангела Иманова
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Республиканский турнир, посвященный памяти детских тренеров Е. Сватко, А. Тулбы, Р. Ситдикова среди юношеских команд 2014 г. р. и младше
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Костанай, «Технодом Арена»
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7-9 сентября
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Национальные конные виды спорта. Открытый областной турнир, посвященный 95-летию Амангельдинского района и 150- летию Амангельды Иманова
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п. Амангельды
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8-9 сентября
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Аркан тартыс. Открытый областной турнир
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п. Амангельды
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8 сентября
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Аударыспак. Открытый областной турнир
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п. Амангельды
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9 сентября
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Казак куреси. Открытый областной турнир
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п. Амангельды
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8-9 сентября
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Велоспорт. Велопробег, посвященный 150-летию А. Иманова, среди любителей и ветеранов велоспорта
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с. Торгай
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9 сентября
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