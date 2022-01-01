Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане вынесут на общенародный референдум. Примете ли вы в нем участие? Да. И проголосую за строительство АЭС.

Да. И проголосую против строительства АЭС.

Нет. Такие вопросы должны решать не избиратели, а специалисты.

Нет. Все равно результат этого референдума известен заранее.

