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Куда пойти с 7 по 13 сентября

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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88

8 сентября, 15.00

 Открытие персональной выставки «Дыхание кисти» члена Союза художников РК Галины Надеиной

В течение месяца

«Мир глазами детей» - выставка детских работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства

«Орион», ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»),
тел.: +7 705 884 05 28

10 сентября, 19.00

Вечер памяти Михаила Горшенева. Лучшие песни группы «Король и шут». Обновлённая программа

 

Областная филармония им. Е. Умурзакова мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jaster Saraiy, тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

7 сентября, 19.00

Концерт оркестра казахских народных инструментов имени Н. Молдахметова «Дала дүбірі», посвященный 150-летию Амангела Иманова

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Футбол. Республиканский турнир, посвященный памяти детских тренеров Е. Сватко, А. Тулбы, Р. Ситдикова среди юношеских команд 2014 г. р. и младше

Костанай, «Технодом Арена»

7-9 сентября

Национальные конные виды спорта. Открытый областной турнир, посвященный 95-летию Амангельдинского района и 150- летию Амангельды Иманова

п. Амангельды

8-9 сентября

Аркан тартыс. Открытый областной турнир

п. Амангельды

8 сентября

Аударыспак. Открытый областной турнир

п. Амангельды

9 сентября

Казак куреси. Открытый областной турнир

п. Амангельды

8-9 сентября

Велоспорт. Велопробег, посвященный 150-летию А. Иманова, среди любителей и ветеранов велоспорта

с. Торгай

9 сентября