Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 тенге (г. Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 7 - кошка Арья и ее хозяйка Инна ДЖАБРАИЛОВА.

Подобранная во дворе малютка с жадностью пила молоко из соски / Фото из личного архива

Весной 2019 года Инна, живущая на первом этаже, услышала доносящееся с улицы громкое тоненькое мяукание. Это воскресное утро было очень холодным и сразу стало ясно, что во дворе под ледяным, пронизывающим насквозь ветром замерзает котенок. Выглянув в окно, Инна увидела, как две женщины извлекли из-под припаркованной машины маленький пушистый комочек. Самое теплое место, которое смог найти котенок, оказалось на колесе, под крылом автомобиля, но там было опасно (вдруг водитель тронется, не увидев животинку), поэтому женщины пересадили кроху на лавочку возле подъезда. На лавочке было еще холоднее и котенок продолжал жалобно пищать.

- Мы с мужем вышли, хотели просто покормить, что-то для него сделать, - вспоминает Инна. - Я взяла этот малюсенький комочек под куртку, чтобы согреть, прижала к себе и уже не смогла оставить на лавочке. Так мы и пошли домой с котенком, который оказался девочкой, и было ей полтора-два месяца. У нас уже жил кот Арчи (Арчибальд), и я была против второго представителя кошачьих в доме. Как раз наши друзья вроде бы хотели котенка, вот мы и решили предложить кошечку им. А пока нужно было ее накормить. Муж срочно отправился в ветеринарную аптеку за специальной бутылочкой с соской, из которой потом поили котенка молоком. Сразу же искупали малышку, смыли всю грязь, которую она собрала с колеса машины. Вот такую, мокрую, и предъявили только что проснувшемуся сыну. Он так обрадовался котенку, что последующее решение было очевидным - мы оставили малышку у себя.

Арья с детства любит сидеть на коленях супруга Инны, его и считает своим хозяином / Фото из личного архива

Не будем забывать, что пространство квартиры Джабраиловых было под контролем Арчибальда. И он стал тем единственным членом семьи, который сопротивлялся появлению еще одного питомца. А недовольство свое выражал столь грозным шипением, что хозяева предпочли прятать кошечку в отдельной комнате, которую запирали от ревнивого Арчи. Все встречи пушистиков происходили только строго под присмотром хозяев, чтобы взрослый кот не навредил малютке. Но постепенно даже это ледяное сердце оттаяло и уже через две недели Арчи вполне благосклонно наблюдал, как маленький комочек носится по квартире, ворует его корм и перетягивает на себя часть хозяйского внимания.

- Имя пришло в голову как-то в один момент, когда я наблюдала за играющей кошечкой, - говорит Инна. - «Игра престолов» на тот момент уже закончилась, но назвали нашу питомицу именно в честь героини этого сериала Арьи Старк. И еще хотелось, чтобы имена питомцев были созвучны. Арчи и Арья - очень удачный вариант, на наш взгляд. Мы иногда в шутку их называем Арчибальд Барбадосский и Арья Старк.

Арья часто смешит хозяев разными милыми выходками, манерой пить молоко, слизывая его с лапы и тем, что «разговаривает» с супругом Инны: он ей говорит фразы на человеческом, а она, глядя ему в глаза, отвечает на кошачьем. И вообще именно супруга Инны Арья выбрала «своим человеком», в то время как Арчибальд обожает ее сына. Что оставалось женщине? Правильно, завести третьего питомца! Им стала кошечка с присутствием генов сиамки и очень боевым характером. С учетом песочного окраса шерсти ее назвали Сахарой.

Слева-направо: Арья, Сахара, Арчибальд. По выражению «лица» Арчи видно, кто тут аристократ / Фото из личного архива

- Когда их трое, очень заметно, насколько все они разные, - делится Инна. - Арчибальд у нас аристократ, вальяжный, медлительный, смотрит на всех немного свысока. Арья - простушка, пока не было Сахары, шустрила, воровала еду у Арчи, носилась со скоростью торпеды. А Сахара - боец, всех строит, даже Арчибальда иногда гоняет. Но в целом живут они очень мирно, Арчи и Арья часто с нежностью вылизывают Сахару, наверное, считают, что она все еще котенок, за которым нужно ухаживать.

Инна говорит, что раньше фотографии спящих в обнимку котов считала фотомонтажем. А теперь и в ее архиве много таких снимков. Сейчас она сама с иронией относится к своей прежней боязни взять второго питомца и рада, что в то холодное утро вовремя услышала плач замерзающего котенка.

Арья и Сахара: никакой не фотомонтаж, а кошачья дружба / Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 7 кошку Арью и ее спасительницу Инну Джабраилову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 9 сентября, до 11.00 воскресенья, 10 сентября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 7 сентября, до 10.00 понедельника, 11 сентября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 6 кошки Василисы и ее спасительницы Анны Абашевой поступил 141 голос.