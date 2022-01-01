По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 46 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 64 года, невесте - 57 лет;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрировано 55 новорожденных: 28 девочек и 27 мальчиков. Самому молодому папе - 21 год, маме - 17 лет. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 42 года;

- умерло 55 человек: 28 женщин и 27 мужчин.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 168 человек, из них поместили 151: 129 мужчин и 22 женщины.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 125 уголовных правонарушений, из них: 1 причинение тяжкого вреда здоровью, 1 вымогательство, 2 угона автотранспорта, 40 краж, 47 мошенничеств, 3 скотокрадства и 7 наркоправонарушений;

- с 28 августа по 1 сентября зарегистрировано 4 ДТП.