По делу о получении крупной взятки отстраненным судьей допросили потерпевшего

Экс-председатель коллегии Аскар Дарбаев категорически не признал вину / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Уголовное дело в отношении отстраненного председателя коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара ДАРБАЕВА начали рассматривать 31 августа в суде № 2 Костаная.

Дарбаев обвиняется в получении крупной взятки. Причем, согласно обвинению, его взяли с поличным, то есть непосредственно при получении 19 млн тенге. На скамье подсудимых также предприниматель Елжас КАЛКАЕВ, обвиняемый в посредничестве во взятке. Потерпевший по делу - известный в области предприниматель Михаил КОРНЕЕВ.

История началась полтора года назад, когда департамент экологии по Костанайской области обвинил Корнеева в нарушении в сфере недропользования. Корнеев давно владеет песчаным карьером, где регулярно идет добыча песка. В январе 2022 года на карьер пришли с проверкой сотрудники департамента. Они выявили нарушения в незаконной добыче песка, точнее в том, что песок добывали за пределами карьера, и выписали за это владельцу административный протокол. За нанесенный ущерб ему грозил штраф в размере 610 млн тенге. Однако Корнеев не согласился с протоколом и обжаловал его сначала в суде Костанайского района, а потом в апелляционной инстанции, где суд встал на его сторону. Затем было новое обращение в прокуратуру от департамента экологии. Надзорный орган возбудил дело о нарушении Экологического кодекса по вновь открывшимся обстоятельствам, но Корнеев опять выиграл в суде.

Почти в это же время на Корнеева подало иск ТОО «Гражданстрой-2006», которое пыталось доказать, что предпринимателю незаконно выделили земли для ведения крестьянского хозяйства. Основанием для иска послужило то, что этот участок давно принадлежал бизнесмену, но его зачем-то предоставили во второй раз. Согласно материалам дела, тогда на Михаила Корнеева вышел бывший судья судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда Игорь Дудин. Как сказано в обвинении, Корнеев был знаком с Дудиным более 10 лет, поэтому тот запросто и обратился. Потом в деле появился и председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин (теперь уже бывший - «НГ»).

Михаил Корнеев сообщил суду, что Анатолий Смолин требовал с него $50 000 / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Сначала с Корнеевым встретился судья Дудин, который сообщил, что председатель Костанайского областного суда Смолин требует взятку $100 000, - зачитал обвинительный акт прокурор Танат ТАСОВ. - Позже Смолин лично встретился с Корнеевым и сказал: «Нужно $50 000». Корнеев передал через Дудина, что это много. И сказал, что пошел думать. Позже Дудин сообщил, что улетает в отпуск и теперь с Корнеевым будет связываться судья Дарбаев.

Дарбаев, согласно обвинению, был знаком с Елжасом Калкаевым с тех времен, когда последний был заместителем акима района. А Калкаев, в свою очередь, лично знаком с дочерью Корнеева, через которую и держали связь.

- Деньги Корнеев передал Калкаеву в своем Lexus-570 с государственным номером «019», - сообщил Тасов. - Деньги передавались наличными в сумме 19 млн тенге. Позже Калкаев передал эти деньги Дарбаеву, из которых он 16 млн тенге взял себе, а 3 млн тенге оставил на хранение Калкаеву.

Судья Мерей АМАНЖОЛОВ попросил подсудимых выразить свое отношение к обвинительному заключению.

Гособвинитель Танат Тасов предъявил обвинение Аскару Дарбаеву 31 августа / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Вину полностью не признаю, - сказал Аскар Дарбаев. - Я ничего не совершал.

- Вы не связаны с признанием или непризнанием вины, но чистосердечное раскаяние смягчает вину, - напомнил Аманжолов второму подсудимому.

- Вину полностью признаю, - сообщил Калкаев.

Суд перешел к допросу потерпевшего Михаила Корнеева. Предприниматель сообщил, что за 4 года у него было более 30 судебных процессов. Главным вымогателем назвал Анатолия Смолина, который в прошлом году с почетом ушел на пенсию.

- Дела я практически постоянно выигрывал, поэтому, когда обратился Дудин и попросил $100 000, я возмутился, потому что дело опять было выигрышное, - сказал Корнеев. - Позже со мной лично встретился Смолин. Разговаривали мы в машине. Он был в кашемировом пальто, кепке, сытый, холеный, от него пахло Hennessy, он явно был в хорошем настроении. Он мне сказал: «Тебя назначили виновным!» И даже объяснил, что все проблемы с судебными тяжбами мне устраивает он, Смолин. Такого я в жизни не слышал! И предложил ему поменять вывеску суда на торговую палату. Смолин сказал: если хочу избежать проблем с судебными тяжбами, нужно занести ему $50 000...

Анатолия Смолина, по словам Корнеева, в телефоне шифровали под ником «Погода», поэтому, когда вели переписку, писали: «Погода испортилась, встретилась с оппонентом» и так далее.

- Я сказал Смолину, что буду думать, потом сообщил, что готов дать $40 000, а сам написал заявление в департамент КНБ, - объяснил суду Корнеев. - Меня обвешали аппаратурой, вплоть до того, что, когда ко мне ехал Смолин или Дарбаев, телефон так и сообщал: «Едет Смолин, едет Дарбаев». Дудин сказал мне, что больше не занимается этим делом, что он улетает в отпуск, и отправил к Дарбаеву. Дарбаев, честно говоря, появился, как черт из табакерки! Я его вообще не знал. Но конечно же он был таким же опричником, как и Дудин.

Подсудимый Елжас Калкаев (сидит в синем) полностью признал вину в суде / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Позже на Корнеева вышел Елжас Калкаев, которому он и передал 19 млн тенге мечеными купюрами «под контролем КНБ», как заявил потерпевший. Эти деньги Калкаев понес Дарбаеву, которого задержали с поличным, так как спецслужбы уже знали о передаче.

И Дарбаев, и Корнеев ходатайствовали о вызове в суд в качестве свидетелей обоих бывших судей: и Дудина, и Смолина. Дарбаев даже настаивает на том, чтобы во время дачи показаний Дудиным и Смолиным провели перекрестный допрос с потерпевшим Корнеевым.

Очередное судебное заседание назначено на 13 сентября.