Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 6 - кошка Василиса и ее спасительница Анна АБАШЕВА.

Если бы не Анна, эти чудесные глаза уже никогда бы не увидели мир / Фото Анны АБАШЕВОЙ

Есть такая поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Это про Василису. Впрочем, когда с ней случилась большая беда, у кошечки еще не было имени, потому что она была беспризорной. Но судьба, поступив жестоко с малышкой, одновременно выдала ей выигрышный лотерейный билет. А выигрышем стала встреча с людьми, подарившими ей не только жизнь, но и настоящее кошачье счастье. Вот история Василисы словами самой спасительницы Анны:

- История эта очень драматичная. У мужа в цеху металлоконструкций, где идет постоянная активная работа, очень плотная шумная завеса. На производстве с большим вниманием относятся к людям, рабочих в цеху кормит повар, строго соблюдается техника безопасности. Приехав в цех с очередной проверкой, муж увидел, как повар бережно заматывает лапку котенку. Откуда взялся этот подкидыш, никто не знал. Он стал расспрашивать, что произошло, как случилось, что у котенка такая травма. Повар рассказала, что маленького котенка нашли в цеху, возможно, забежал, когда открывали ворота, а за шумом не сразу услышали мяукание. Но это уже было не так важно.

Муж знает, что мы ни одно животное не оставляем без помощи, если оно в ней нуждается. Стараемся, кормить, спасать, пристраивать. Он сразу позвонил мне и сказал: «Аня, здесь есть такой несчастный маленький котенок, ему очень нужна помощь». Я, не раздумывая, ответила: «Вези!».

Когда он приехал, на переднем сидении я увидела маленький свернутый комочек, уже находящийся в шоковом состоянии. Увидев лапку, я сразу отправила его к ветеринарным врачам, чтобы сделали рентген. Снимок показал, что ампутация неизбежна: повреждена фаланговая, самая мягкая, часть лапки. Нас отправили домой, сказав, что четыре дня нужно получать терапевтическое лечение, прежде чем оперировать животное.

Из клиники «Айболит» кошечку забрали на следующий день после операции / Фото Анны АБАШЕВОЙ

Я врач и разбираюсь в лекарственных препаратах. Назначение вызвало у меня глубокие сомнения, не мог этот препарат в данной ситуации оказать лечебного действия. Придя домой, стала смотреть в Интернете отзывы о действии этого лекарства на котят и только укрепилась в своем мнении. Схватила малышку и срочно поехала с ней в клинику «Айболит».

Ситуация была экстренная. Когда в клинике развернули лапку, увидели, что мягкие ткани находятся уже на этапе разложения. Разумеется, котенок был в критическом состоянии. Доктор Александр Утятников сказал, что возьмется оперировать, но гарантий никаких дать не может, некроз - это очень серьезно.

Мне было очень тяжело оставлять малышку на операционном столе, но надо было решиться, что бы там ни было. Это был единственный шанс спасти кошечку. Доктор сказал, что перезвонит через два часа. Я уехала домой, ждала звонка, но в назначенное время никто не позвонил. Дома места себе не находила, и когда прошел еще час, набралась наглости и сама позвонила в клинику. Я воспрянула духом, услышав, что все прошло замечательно и можно забрать котенка! Но время было уже очень позднее, а после выхода из наркоза пациенту лучше находиться под присмотром, поэтому на ночь кошечка осталась в «Айболите».

Василиса не сразу привыкла к трехногости, но инвалидкой себя не чувствует / Фото Анны АБАШЕВОЙ

На следующий день, оплатив счет в клинике, мы забрали кошечку домой. Назвали Василисой. Дома я выполняла все предписания врача: уколы, уход, кормление. Уже на вторые сутки она поднялась и стала проявлять активность. Но чисто рефлекторно все еще пыталась пользоваться утерянной лапкой. Очень больно было на это смотреть.

У меня дома живут кот и кошка, они не очень хорошо ее приняли, но потом привыкли. В общем, Василису мы выходили, выкормили, о тяжелом прошлом теперь напоминает только отсутствие передней правой лапки.

В доброй семье, в теплом доме, с другом Снежком Василиса счастлива / Фото Анны АБАШЕВОЙ

Через некоторое время к нам в гости пришли друзья, которых поразила история Василисы. А они как раз искали компаньона для своего кота Снежка. Через месяц после ампутации, когда оперированная лапка начала обрастать шерстью, Василиса уехала домой. Отдавать хорошим людям было не страшно, это очень благополучная семья, где любят животных. А еще через несколько месяцев мы решили вопрос со стерилизацией, и теперь эта кошечка живет вместе с добряком Снежком в частном доме, имеет возможность гулять в своем дворе, в безопасности.

Мы были в гостях у друзей и видели, как Василиса приспособилась к трехногости. Ее не затрудняет передвижение не только по горизонтальным, но и по вертикальным поверхностям, преград для нее нет!

И еще у нас на глазах она совершила удивительное: во дворе поймала мышонка. Одной левой! В случае с Василисой это выражение приобрело буквальный смысл. С любой мышью Василиса справляется одной левой!

Василисе уже около 9 месяцев, она очень любит семью, в которой живет, она счастлива!

Такую историю рассказала нам Анна Абашева, у которой на даче сейчас ждут пристройства пятеро чудесных котяток. Такой путь у доктора Абашевой - путь спасительницы.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 6 кошку Василису и ее спасительницу Анну Абашеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 31 августа, до 11.00 воскресенья, 3 сентября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 31 августа, до 10.00 понедельника, 4 сентября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.