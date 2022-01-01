Меня всегда привлекали люди, которые, будучи в возрасте и с регалиями, не забывают, что когда-то были детьми. И эта память позволяет им быть непосредственными и естественными даже в тех ситуациях, когда принято делать умное лицо и принимать отработанные позы. Таких иногда укоряют даже близкие: «Ну что ты, право, как ребенок!» У Евгения Евтушенко есть стихотворение, посвященное школьной подруге, девочке серьезной, много читающей. Вот эпилог: «Читай, но смейся смехом звонким. Беги в слепящую морозность. А быть всегда чуть-чуть ребенком - есть высшая на свете взрослость!»

У меня тоже есть такие друзья. Один из них - Кусаин Каткенов, директор Костанайского высшего химико-технологического колледжа. Он часто предпочитает машине велосипед, участвует в разных спортивных делах, которые нередко сам и организует.

К чему это лирическое отступление? Относительно недавно Кусаин позвонил и предложил поехать с командой колледжа в село Октябрьское «на сельскохозяйственную спартакиаду». Согласился, не раздумывая, потому что впервые узнал о такой спартакиаде, а также захотелось заглянуть в места, где не был лет 30.

Подъехали 12 команд из разных уголков области. Размещались на территории бывшего совхоза, а сегодня ТОО «Железнодорожное АМФ», где бессменным руководителем является Максим Федорович Артемук, которому сегодня уже 86 лет. Это его хозяйство собирало невиданные для Тургая урожаи зерновых, по его инициативе и без привлечения бюджетных средств построен комплекс, состоящий из дворца культуры, школы и дворца спорта, футбольное поле и баскетбольную площадку с искусственным покрытием, приличную беговую дорожку. Рай для любителей здорового образа жизни! Артемук мог бы регулярно греться где-нибудь в Дубае, но предпочитает вкладывать средства в родной поселок.

Поселили нас в школе. Раздали поролоновые матрасы, чтобы спать на полу. Воспринято это было как возвращение в молодость. В школе же было организовано приличное питание.

К участию в спартакиаде допускались ветераны от 45 лет и старше, никаких жестких мандатных комиссий по допуску. Программа была, что называется, на любой вкус: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, асык ату, дартс, легкая атлетика. В общем, приседайте до упаду, как пел Высоцкий. Было много зрителей, болели отчаянно. Участники не блистали высокими физическими кондициями, но техника у многих осталась приличной. Запомнилась финальная встреча по волейболу между командами Костаная и «Алтынсарино». Костанайцы хорошо провели первую партию, но две остальные продули. Каткенов, пропустивший матч из-за травмы, пытался расшевелить игроков смачными выражениями, но не помогло.

По итогам двух дней кубок за общекомандную победу все-таки получили костанайцы, чему радовались даже дети.

Эти соревнования не числятся в календаре ни района, ни области. Сегодня это, по сути, - фестиваль ветеранского спорта, организованный по инициативе снизу. Хороший пример продления молодости и интереса к жизни. Как мне показалось, для участников были важны не столько спортивные итоги, сколько возможность встретиться с друзьями, повспоминать о прошлой жизни, когда все были молоды и обаятельны. Спонсорами поездки костанайской команды стали Узбек Казин из мира бокса и Иван Скородиевский, директор областного филиала «Халык Банка». Тоже молодцы.

Аркадий ДЕНИСОВ, Костанай