очему День города в Рудном скатился до концерта, а власти не спешат ничего исправлять?

Основные мероприятия в рамках празднования прошли в пятницу, 25 августа. Организовать массовые гулянья в будний день - затея непростая, ведь мало кто может просто взять и уйти с работы. Но акимат Рудного оправдывал это решение тем, что на выходные собрать всех артистов не получалось. Как итог - гулянья скукожились до толпы на заключительном концерте. Что не так с праздником и почему акимат смотрит на него под другим углом?

Потратились на сцену и артиста

Программу Дня города долго держали в тайне. Интригу сохраняли даже за месяц до мероприятия, а имена иногородних звезд назвали за 10 дней до торжеств. Когда же опубликовали программу, рудничане выдохнули с облегчением - наконец-то будет большой праздник. Список звезд вау-эффекта не произвел, зато мероприятий запланировали множество: фотовыставка, поэтический баттл, пенная вечеринка и концерты артистов из разных уголков Костанайской области.

Развлечения для рудничан - платные и с денежным выигрышем / Фото Георгия ГОВОРОВА

В этом году впервые за 8 лет этот праздник отмечали отдельно от Дня металлурга. Еще 16 июля аким Рудного Виктор ИОНЕНКО убеждал журналистов, что день рождения города «никак не пострадает от разделения праздников». 25 августа он же заявил, что город отмечает 66-летие без финансовой поддержки градообразующего предприятия - АО «ССГПО». По словам градоначальника, смета торжеств составила 50 млн тенге. Из них только 22 млн тенге - деньги, потраченные из бюджета, которые пошли на аренду и монтаж сцены, а также на оплату выступления оперного певца Сундета Байгожина. Остальными финансами поделились рудненские предприятия - от мусоровывозящей компании до продуктового супермаркета.

После праздников Ионенко гордо сообщит - горожан развлекали 36 коллективов, а на сцене выступали 1 044 человека. И отдельно подчеркнул: в отличие от костанайцев, жители Рудного цветов не затоптали, заборов не ломали, да и вообще вели себя очень культурно. Кто-то только перебрал с алкоголем и переночевал в вытрезвителе. В общем, аким Рудного остался праздником доволен. Если бы не ложка дегтя.

Обошлись без зрителей

Сложно сказать, на чем основано твердое убеждение акима. Дневная программа, а именно арт-бульвар на пр. Космонавтов, оказалась скучной, унылой и прошла почти незаметно для горожан. Началась она в 12 часов. Вдоль аллеи выставили столики, на которых предприниматели развернули торговлю предметами декоративно-прикладного искусства. Продавали картины, всевозможных кукол, ткани и украшения.

В 12.30, когда корреспондент «НГ» приехал в Рудный, возле Вечного огня еще монтировали колонки. Как объяснили ведущие, организаторы не подумали об электроэнергии, поэтому монтаж задержался. Когда здесь начнут читать стихи, не могли четко сказать даже в пресс-службе акимата. В итоге поэтический баттл опоздал на час, не набрав даже десятка слушателей. Рудненские поэты выступали сами для себя, а мероприятие, можно сказать, прошло для галочки. Да и назвать эти выступления баттлом язык не повернется. Просто художественное чтение стихотворений, многие из которых воспевают город горняков.

- Стихи я начал писать после службы в армии в Германии, а для Дня города сделал подборку своих стихов, - рассказал поэт Владимир МАРИКОВ. - Зрителей, конечно, мало. Но, видимо, сейчас такое время. Наверное, людям не до поэзии. Что еще можно сказать про День города? Может, на площадь схожу, посмотрю концерт.

Для галочки, видимо, организовали и фотовыставку. Несколько стендов украсили фотографии рудничан разных лет. Хорошо, если вы давно живете в Рудном и узнаете на одной из фотографий бывшего главного режиссера театра «Бац». Но ни к одной фотографии не предусмотрено подписи о том, кто на ней изображен и когда она сделана. Любуйтесь, да не засматривайтесь. По словам чиновников, возле выставки дежурили организаторы. Но лично я этого не заметил и был приятно удивлен, встретив одного из авторов картин.

Анатолий Бутузов отобрал для фотовыставки свои работы за 30 лет / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Здесь мои снимки из архива на протяжении 30 лет, - рассказал фотограф Анатолий БУТУЗОВ. - Вот на снимке бывший второй секретарь горкома комсомола на фестивале во времена, когда к нам приезжал тогдашний аким области Нуралы Садуакасов. На других снимках тоже в основном жители нашего города.

Уже к 16 часам поэты и предприниматели покинули арт-бульвар. Из развлечений остались только прокат машинок, на которые и в Костанае жалуются, что они угрожают пешеходам. А также сомнительные развлечения за деньги. Например, рудничанам предлагали заплатить 500 тенге и с помощью удочки с кольцом вместо крючка поднять стеклянную бутылку. Если справишься за две попытки, обещали заплатить 5 000 тенге. Аттракцион пользовался популярностью и собирал толпу зевак.

«Не юбилейный год»

Конечно, не такой праздник ожидаешь увидеть после четырех месяцев подготовки. Раздосадованному корреспонденту «НГ» на площади повстречалась руководитель отдела культуры Рудного Жанат МУРЗАБАЕВА. Ей-то я и адресовал вопросы, вызванные увиденным.

- Почему вы только негативную сторону видите? - возмутилась чиновница. - Арт-бульвара в прошлом году не было, мы его придумали. Чтобы люди могли сходить куда-то днем. Направления там разные: и художники, и фотозона, и певцы. За выставку фотографий отвечали библиотеки, можете задать вопросы им. Их не надо искать, там и так все понятно. У нас в этом году новая программа. В Лисаковске тот же самый карнавал, там программа не меняется. Мы всех приглашали! Тем более, сегодня не юбилейный год, чтобы была какая-то особенная фишка. Награждение будет в другом формате. Мы стараемся, а вы говорите, как будто ничего не делали! Знаете, сколько времени мы над этим работали? Всегда я к программе отношусь щепетильно, даже слова ведущих мы меняем.

Кстати, на площади Мурзабаева сообщила, что готовиться к празднику начали еще в марте. Хотя спустя три дня уже при акиме она же заявит, что подготовка началась в мае. Это важно, потому что именно нехваткой времени власти объяснят перенос праздника на пятницу.

С гордостью руководитель отдела культуры говорила журналистам, что на День города пригласили артистов Федоровского района. Подчеркнув, что это идея акима города. Творческие коллективы этого района обошли рудненских танцоров и певцов на областном смотре художественной самодеятельности. Вот и решили их пригласить.

- У нас семь экранов транслируют картинку с центральной сцены! Почему вы только минусы видите, а плюсы не замечаете? - резюмировала Жанат Мурзабаева.

«Кто не танцует, заберу в Африку»

Вечерняя программа во многом спасла День города. Пожалуй, выступления артистов - единственный козырь, который запомнится рудничанам. По крайней мере когда мы спрашивали людей на улице, что им понравилось в празднике, усредненный ответ сводился к простому тезису - «интересный, классный концерт». Как будто этот концерт и есть вся праздничная программа. Да, артисты старались. Да, творческие номера зрители слушали и смотрели с интересом. Но разве на этом все?

Большинство рудничан собрались на площади уже ближе к вечернему концерту / Фото Георгия ГОВОРОВА

По традиции вечерняя программа началась с театрализованного представления. Если в прошлом году это был флешмоб от металлургов, то в этом перед главной сценой прокатились мотоциклисты из клуба Ferrum. На пассажирских сиденьях - девушки с цветными дымовыми шашками. Сразу после - несколько флешмобов от артистов из Костаная и Рудного.

Первым из приглашенных звезд выступил оперный певец Сундет БАЙГОЖИН.

- Огромное спасибо акиму за приглашение, - сказал наш земляк, уроженец Аркалыка журналистам перед выступлением. - Приехал поздравить жителей песнями. В Рудном выступаю впервые. Буду выражать в песнях свою любовь, петь песни на казахском, итальянском языке.

Оперного певца сменил попсовый дуэт из Алматы Dieta.kz. Жасулан БАЗАРБАЕВ и Дархан КАБЫЛ подчеркнули, что в Рудный приехали не с каверами, а со своими оригинальными песнями.

Дети прорывали оцепление и фотографировались с солистами группы «Dieta.kz» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Нашей группе уже 10 лет, - ответил журналистам Базарбаев. - Я вообще весил почти 200 кг, и мы решили, что за 10 лет мы должны похудеть. Я сбросил 60 кг. Дархан уже худой. Я должен догнать его. Поэтому группа и называется Dieta.kz. В Рудный мы приехали с песнями о любви. В Костанае мы уже выступали, а в Рудном впервые. Песни наши, почему зрители нас любят - не знаю. Красавчик просто, - скромно предположил он, имея в виду себя.

Самой зажигательной оказалась группа «Килиманджаро». Артисты из Конго далеко не первый раз выступают на дне рождения города горняков, поэтому сразу приветствуют зрителей коронной фразой: «Рудный - город чудный». Репертуар группы - это старые песни на английском и испанском: Despacito, Hafanana, Dragostea Din Tei, It's My Life (Dr.Alban).

Группа «Килиманджаро» приветствовала зрителей фразой «Рудный - город чудный» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Друзья, от всей души мы вас поздравляем, - обратились к зрителям певцы. - Нам сказали, что вам сегодня шесть и шесть. Шестьдесят шесть или больше? Желаем городу процветания, здоровья и удачи во всех семьях. Давайте договоримся - сегодня мы будем танцевать. А кто не танцует, того мы в Африку заберем.

Завершилась программа дискотекой российского диджея Цветкoff с ритмами из девяностых и нулевых. Не забыли и про традицию запускать фейерверк в конце праздника.

«Опошлили праздник, размазали артистов»

28 августа Виктор Ионенко провел пресс-конференцию об итогах празднования. Как оказалось, акимат «провел мониторинг всех публикаций о Дне города». Посчитали не только количество самих публикаций, но и количество лайков и комментариев. Так акимат доказывал - людям праздник понравился!

- Всего было 63 публикации, которые собрали 25 982 лайка и 1 115 положительных комментариев, - привел статистику Ионенко. И зачитал отдельно данные по каждому СМИ и паблику в Instagram, включая страничку аппарата акима. После чего добавил: - В целом у населения сложилось положительное впечатление о мероприятии. Особый восторг вызвала вечерняя программа.

Байкеры и девушки с дымовыми шашками открыли вечернюю программу / Фото Георгия ГОВОРОВА

Отдельно аким высказался о статье на сайте «НГ» с коротким репортажем о дне города.

- Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя! - сказал Виктор Николаевич. - «Наша Газета» опубликовала статью о том, что концерт был спасен только фейерверком. все остальное было сделано плохо. Я в корне не согласен с этой статьей, господин Говоров. Если вы специалист в области культуры, то следующий праздник вы сами проведите, а я посмотрю, как вы сделаете. Говорить такое на всю страну, по меньшей мере, нетактично и неправильно. Вот что говорят люди (аким указал на доклад о количестве лайков и положительных комментариев - «НГ»). Вы своей статьей просто опошлили весь праздник! Вы тысячу человек, которые были на сцене, размазали! И у многих, кто не был на празднике, складывается впечатление, что концертную программу завалили. То микрофон был не включен, да? Перечитайте свою статью. Вы так думаете, а 25 000 человек с этим не согласны! Мы подготовили обращение к главному редактору, отправим его.

Честно говоря, автор статьи даже не знает, с чего начать. То ли с того, что аким исказил написанное на нашем сайте. То ли с метода, которым акимат замерил народную любовь. Граждане, будьте бдительны, каждый ваш лайк воспринимается как поддержка действий акимата!

Виктор Ионенко как будто не хочет признавать, что с организацией праздника есть проблемы. Что люди оценивали в основном вечерний концерт, так как большинство из них даже не были на дневной программе. Но это даже не столь важно. Аким возмущен критикой, при этом на каждое замечание отвечет фразой «Подумаем, как исправить в следующем году» в разных вариациях. Как будто его подчиненные делают праздник впервые. Причем эта фраза используется не всегда к месту. Мало времени, чтобы собрать артистов на выходные - учтем и начнем готовить 67-й день рождения в марте, а не в мае. Нет аккредитации для журналистов - подумаем и исправим в следующем году.

А руководитель отдела культуры заявила, что поэтический баттл начался по графику. То есть, в 12.00...

- Хватит пререкаться! Ваше субъективное мнение опошлило город, и на этом я завершу пресс-конференцию. Только вы дали плохую оценку! - резюмировал Ионенко.

Аким Рудного сам на брифинге вспомнил о случае в Узункольском районе, где девочку ударило током на пенной вечеринке. И задался вопросом - куда смотрели родители?

- Что девочка в 9 лет делает на вечеринке? - спросил Ионенко. - Почему ее родители отпустили без присмотра? Это трагедия, ситуация сложная.

В Рудном 26 августа в честь дня города тоже проводили пенную вечеринку. В программе значилось также шоу красок, но от него отказались.

Пенная вечеринка прошла весело, но в темноте / Фото Георгия ГОВОРОВА

Организатором выступил молодежный ресурсный центр. В основном на вечеринку в парке культуры и отдыха пришли дети и подростки. Распылять пену на собравшихся организаторы начали, когда уже стемнело. Освещение в парке не работало, поэтому площадь перед сценой, заполненную людьми, подсвечивали фонарями с камер видеооператоров. Дети танцевали, радовались. В первых рядах, до кого доставала пена, были довольны. Одновременно на сцену выводили потерявшихся в ночи детей, искали в сумерках упавшие на землю телефоны. Остается только предполагать что бы делали организаторы в случае ЧП. Потому что выбирали место и не думали о мерах безопасности. Участковый - вот и все меры.

Корреспондент «НГ» спросил на брифинге - если в акимате знали, что освещение не работает, то почему же выбрали этот парк для пенной вечеринки и дискотеки?

- В этом парке мы укладываем новую брусчатку, разыграли конкурс и приступили к монтажу искусственного футбольного поля, - ответил Ионенко. - Будет еще хоккейный корт. Нам только нужно разметку посмотреть, чтобы определиться, где их разместить. В будущем году, в этом уже не успеваем, хотим сделать тротуары, освещение и в перспективе весь участок до больницы освоить.

Сейчас в Узункольском районе полиция ищет виновных лиц, а «за отсутствие надлежащего контроля» привлекли к строгой дисциплинарной ответственности акима района. Его заместителя и руководителя отдела внутренней политики, так как они отвечали за организацию праздника, освободили от занимаемых должностей. Паралели с рудненским праздником напрашиваются сами собой.