День города отпраздновали в Рудном. Большой концерт в честь 66-летия города состоялся вечером 25 августа. На центральной площади выступили рудненские и приглашенные артисты.

По традиции вечерняя программа началась с театрализованного преставления. Если в прошлом гоу это был флешмоб от металлургов, то в этом перед главной сценой прокатились мотоциклисты из клуба Ferrum. На пассажирском сиденье девушки с цветными дымовыми шашками. Сразу после - несколько флешмобов от артистов из Костаная и Рудного.

Праздник в будний день заранее был обречен на то, что количество зрителей сократится. Наверное, в том числе поэтому дневная программа оказалась крайне скучной. Как объяснил "НГ" аким Виктор Ионенко, пятницу выбрали, так как в другие дни не смогли бы собрать всех артистов вместе, "их график расписан на два месяца". Тем не менее, вечером, как и ожидалось, центральная площадь была забита людьми. Все пришли посмотреть на большой концерт приглашенных звезд.

Тем более, что из развлечений к этому времени остался только концерт. По площади еще гуляли ростовые куклы, работал прокат детских машинок и продавали шашлыки. Некоторые конкурсы были крайне сомнительны - предлагалось простоять на металлическом пруте или поднять бутылку удочкой и выиграть от 2000 тенге и более.

Концертную программу открывал аркалыкчанин, ныне казахстанский оперный певец Сундет БАЙГОЖИН.

- Огромное спасибо акиму за приглашение, - сказал журналистам Байгожин. - Приехал поздравить жителей песнями. В Рудном выступаю впервые. Буду выражать в песнях свою любовь, петь песни на казахском, итальянском языке.

Оперного певца сменил попсовый дуэт из Алматы - Dieta.kz. Жасултан БАЗАРБАЕВ и Дархан КАБЫЛ подчеркнули, что в Рудный приехали не с каверами, а со своими оригинальными песнями.

- Нашей группе уже 10 лет, - ответил журналистам Базарбаев. - Я вообще весил почти 200 кг, и мы решили, что за 10 лет мы должны похудеть. Я сбросил 60 кг. Дархан уже худой. Я должен догнать его. Поэтому группа и называется - Dieta.kz. В Рудный мы приехали с песнями о любви. В Костанае мы уже выступали, в Рудном впервые. Песни наши, почему зрители нас любят не знаю. Красавчик просто.

Самой зажигательной оказалась группа "Килиманджаро". Артисты из Конго далеко не первый раз выступают на дне рождения города горняков, поэтому сразу же приветствуют зрителей коронной фразой: "Рудный - город чудный". Репертуар группы это старые песни на английском и испанском: Despacito, Hafanana, Dragostea Din Tei, It's My Life (Dr.Alban).





- Друзья, от всей души мы вас поздравляем, - обратились к зрителям певцы. - Нам сказали, что вам сегодня шесть и шесть. Шестьдесят шесть или больше? Желаем городу процветания, здоровья и удачи во всех семьях. Давайте договоримся - сегодня мы будем танцевать. А кто не танцует, того мы в Африку заберем.

Завершилась программа дискотекой российского диджея Цветкoff с ритмами из девяностых и нулевых. Не забыли и про традицию запускать фейерверк в конце праздника.

Вечерняя программа спасла день города. Пожалуй, выступления артистов единственный козырь, который запомнится рудничанам. Подвели не только сценарий, но и сама организация праздника. Простой пример - поэтический батл прошел практически без зрителей и с опозданием, так как возникли проблемы с подключением колонок к сети. Почему праздник в Рудном с каждым годом становится все менее ярким, расскажем в ближайшем номере "НГ".

Фото Георгия ГОВОРОВА