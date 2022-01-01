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Куда пойти с 31 августа по 6 сентября

Потехе - час

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея, ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Восхищение жизнью» - выставка, посвященная памяти  члена Союза художников РК Александра Захарченкова

В течение месяца

«Мир глазами детей» - выставка детских работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства

г. Костанай, стадион «Центральный»

2 сентября,

17.00

Самый масштабный музыкальный фестиваль Костаная  Kostanay Music Fest 2023, длительностью 5 часов. В программе: Ирина Кайратовна, V $ X V PRiNCE, RaiM, Мирас Жугунусов, Shiza, HIRO, abdr., Liili, Kazybek Kuraiysh, AyaFunk.

Спортафишка

Что

Где

Когда

Лыжные гонки (роллеры). Летний чемпионат РК среди молодежи

Костанай, лыжная база

31 августа - 5 сентября

Шахматы. Областной турнир среди мужчин и женщин, посвященный празднованию Дня Конституции

Костанай, ДЮСШ шахмат

3 сентября

Плавание. Чемпионат области среди спортсменов 2012 г. р. и моложе, посвященный 150-летию Амангельды Иманова

п. Амангельды

2-4 сентября