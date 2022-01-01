Куда пойти с 31 августа по 6 сентября
Потехе - час
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея, ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Восхищение жизнью» - выставка, посвященная памяти члена Союза художников РК Александра Захарченкова
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В течение месяца
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«Мир глазами детей» - выставка детских работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства
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г. Костанай, стадион «Центральный»
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2 сентября,
17.00
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Самый масштабный музыкальный фестиваль Костаная Kostanay Music Fest 2023, длительностью 5 часов. В программе: Ирина Кайратовна, V $ X V PRiNCE, RaiM, Мирас Жугунусов, Shiza, HIRO, abdr., Liili, Kazybek Kuraiysh, AyaFunk.
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Лыжные гонки (роллеры). Летний чемпионат РК среди молодежи
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Костанай, лыжная база
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31 августа - 5 сентября
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Шахматы. Областной турнир среди мужчин и женщин, посвященный празднованию Дня Конституции
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Костанай, ДЮСШ шахмат
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3 сентября
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Плавание. Чемпионат области среди спортсменов 2012 г. р. и моложе, посвященный 150-летию Амангельды Иманова
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п. Амангельды
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2-4 сентября
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