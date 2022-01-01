В Казахстане намерены на 6 месяцев запретить ввоз праворульных автомобилей. Поддерживаете ли вы эту меру?

Отметим, что с 2007 года в Казахстане запрещена регистрация праворульных автомобилей, но их эксплуатация не запрещена.

В декабре 2022 года стало известно, что на казахстанский учет можно будет поставить иностранные праворульные автомобили, которые пересекли границу до 1 сентября 2022 года. Процедура легализации иностранных авто длилась до 1 июля этого года. Да. Водители «праворулек» часто становятся виновниками ДТП на дорогах Казахстана.

Да. Зачем нам иномарки с правым рулем, если можно купить свои автомобили с левым?

Нет. Количество ДТП зависит не от расположения руля, а от того, кто за ним сидит.

Нет. Казахстанцев лишают возможности купить сравнительно недорогие автомобили.

