О свалке рядом с контейнерами во дворе дома № 117 по ул. Тауелсиздик, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна РЯБЧЕНКО.

- Что сами контейнеры вечно переполнены, что территория возле них вся в завалах, - возмущается она. - Звонили в АйКомек, постоянно обещают, что вывезут мусор, но он никуда не исчезает. И теперь мы живем, как на мусорке!

По словам Татьяны, проблема появилась в августе, а все лето мусор более-менее вывозили.

Как убедились корреспонденты «НГ», контейнеры и прилегающая к ним территория завалены картонными коробками, отходами и другим мусором.

Ул. Тауелсиздик, 117. Проблема с мусором во дворе дома появилась в августе / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка за домом № 11 в 7-м микрорайоне, о которой мы писали две недели назад, стала чуть меньше, но полностью ее не убрали.

7-й микрорайон, 11. Свалку возле контейнеров за две недели полностью не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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