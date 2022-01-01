У нас в поселке Новом по улице Летней проводятся земельные работы, связанные с прокладкой водопровода. Я, как бывший строитель, обратил внимание на то, что на довольно большую протяженность водопровода, который подводится к 18 домам, обустраивают всего 3 колодца.

Такие колодцы, по мнению автора письма, должны быть у каждого дома / Фото Корганбека АБДИБЕКОВА

Когда подрядчики и представители отдела ЖКХ находились на строительной площадке около моего дома по ул. Летней, 1, я попросил показать рабочую схему, чертеж, любой документ, касающийся прокладки водопровода. Мне отказали. Но один колодец на 6 домов - это неправильно, этого мало, давление упадет. Ко мне, например, за 125 м протянули трубу диаметром 25 мм. Будет сумасшедшая потеря давления. Около каждого дома нужен колодец.

Корганбек АБДИБЕКОВ, Аркалык

Комментарий.

- Касательно объекта «Реконструкция водопроводных сетей в г. Аркалык» сообщаем, что проектно-сметная документация выполнена в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения) и имеет положительное заключение экспертизы №SanaE-0003/22 от 21.09.2022 г., - ответили на запрос «НГ» в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области. - Строительно-монтажные работы ведутся генеральным подрядчиком ТОО «Таир» на основании утвержденных рабочих чертежей, предоставленных проектной организацией ТОО «ВИБО-строй»