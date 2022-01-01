Для чего школы в СССР на 10 лет разделили по половому признаку и к чему это привело

Скоро школа! Ребята с ранцами за плечами отправятся не только получать знания, но и учиться общению в коллективе. Мальчики и девочки сядут за парты вместе. Так было постановлено Советом министров СССР, огласившим, что с началом учебного года 1 сентября 1955 года во всех школах заново вводится совместное обучение школьников.

А первый раз такую реформу образования провели большевики в 1918 году, решив устранить неравенство полов и приобщить женское население к жизни страны. Но 16 июля 1943 года Совнарком под руководством Сталина принял постановление, в котором оговаривалось полное разделение обучения с 1-го класса во всех столицах союзных республик, автономных республик, областных центрах, краевых центрах и во всех промышленно значимых городах Советского Союза. Сельские школы пока не затронули.

Тогда педагоги считали, что обучать детей следует с учетом их физиологических особенностей и различий, а разделение школ по половому признаку укрепит дисциплину, повысит успеваемость и исключит возможность ранних половых связей. Время военное, средств на реформу не было, как и достаточного количества зданий под школы. Видимо, основной причиной введения раздельного обучения стала необходимость дополнительного обучения мальчиков воинским специальностям и получения дополнительного физического развития. В 1943 году в школьную программу были введены строевая и лыжная подготовка, изучение оружия и стрельба, противохимическая подготовка, изучение техники рукопашного боя.

Что происходило в нашем регионе? За годы войны уменьшилось количество школ и учащихся. Если перед войной в области имелось 684 школы, в которых обучались 76 878 детей, то в 1944-1945 учебном году школ стало на 10 меньше, а учащихся - 49 854.

Неполная средняя школа № 2 им. Пушкина была женской... / Фото Ксении РЕБИК

Из отчета облоно: «За 4 года войны ввиду резкого сокращения бюджета на народное образование ряд школ был сокращен в целях укрепления учебной базы оставшихся. Многие сотни учащихся в связи с мобилизацией их родителей в ряды действующей армии вынуждены были временно оставить учебу и заменить ушедших отцов и братьев. Ежегодно в среднем не обучалось 17 770 детей. Выпуск десятых классов составлял 232, в том числе казахов только 6. Окончило среднюю школу с золотой медалью 9 и серебряной - один ученик».

Из 50 директоров средних школ в 1944 году высшее образование было у 8-ми. Всего в школах в конце войны работало 2 440 учителей, из них 1 225 имели незаконченное среднее образование.

Только летом 1941 года на полях работали 25 592 ученика и 1 195 учителей. Копали, сажали, молотили, собирали колосья, ухаживали за скотом. В 1941-1942 учебном году в 35 средних школах области обучались около двух тысяч будущих трактористов, комбайнеров и шоферов.

В архивных документах есть решение облисполкома от 27 ноября 1942 года об организации буфетов и горячих завтраков при школах городов, райцентров, совхозов.

С января 1944 года решением облисполкома действовало обязательное обучение детей семилетнего возраста в начальных, неполных средних и средних школах.

Раздельное обучение мальчиков и девочек в Кустанае было введено постановлением обкома 25 мая 1944 года. Утверждены:

- мужские школы: средняя школа им. Кирова (школа № 10; сегодня - гимназия им. Мауленова по ул. Алтынсарина), неполная средняя школа № 1 им. Павлова по ул. Куйбышева, 35 (сегодня музыкальная школа по ул. Козыбаева, 37);

- женские школы: средняя школа им. Горького по ул. Ленина, 51 (художественная школа им. Никифорова по пр. Аль-Фараби), неполная средняя школа № 2 им. Пушкина по ул. Чкалова, 61 (ул. Каирбекова, школа № 14), средняя школа им. Крупской по ул. Тарана. 88 (ул. Тауелсиздик);

- смешанные школы: средняя школа им. 20 лет Октября в Наримановке, начальная школа № 1 по ул. 1 Мая, 52, начальная школа № 3 по ул. Октябрьская, 49 (ул. Дулатова).

Дом Пионеров получил бывшее здание Облфо по ул. Советской, 55 (ул. Байтурсынова).

… а неполная средняя школа № 1 им. Павлова - мужской / Фото Галины КАТКОВОЙ

Время было военное и на местах из положения выходили как могли: не хватало не только зданий, но и оборудования, учебных пособий, парт. Школы по возможности делили на мужские и женские части. Иногда этажами, иногда разделяя здание пополам перегородками. Введение раздельного обучения создало целый ряд проблем. Классы оказались переполненными, школы работали в 3 смены и не могли проводить внеклассные занятия.

Женская школьная программа почти не изменилась, а нагрузка по физкультурной и военной подготовке у юношей возросла. Девочкам стали внушать, что разведчицы и снайперы - не их дело. Вот уход за ранеными, связь, а в мирное время семья, дети, хозяйство - это для них.

В женских школах успеваемость повысилась, зато в мужских начались проблемы. Учеников-мальчиков было больше, чем девочек. Учителей мужского пола не хватало. Если военную подготовку вели бывшие фронтовики, негодные к службе, то обычных учителей не было - они погибли на фронте. Мужчин не хватало на производстве, что говорить об учебных заведениях. Выполнить указ сверху, чтобы в мужских школах учителя и директора были мужчинами, было невозможно. На этих постах были женщины. В отсутствии девочек парни стали меняться: грубили, вступали в перепалки с учителями, ругались матом при взрослых, начинали раньше курить и употреблять спиртное. Женщины-учителя не справлялись с подростками, у которых не было больше морального стимула быть хорошими. Ведь в присутствии девочек в коллективе каждому хотелось быть в глазах одноклассниц героем-заступником и знающим, грамотным учеником. В семьях, где многие остались без отцов, мать работала с утра до вечера, а сын болтался на улице, воспитать ребенка тоже не могли. Поэтому в обществе развернулось обсуждение вопроса о таком обучении среди родителей и педагогов.

Кульбаршин Кабиева с бывшими коллегами: директором СШ № 2 Рудного Александром Астапковым, бывшими преподавателями Людмилой Корчагиной и Лилиан Виноградовой. 2008 г. / Фото из книги И. Дьячкова «Наши знатные землячки»

К концу 1944 года началось возвращение школьных зданий, используемых не по назначению. Авиашколе пилотов надлежало освободить здание школы им. 20 лет Октября в Наримановке и разместить курсантов в магазинах на ул. Калинина (Алтынсарина) и Повстанческой (Касымханова).

В 1948 году количество учащихся в городе составляло 8 550 человек. Руководство города приняло решение о ликвидации трехсменных занятий в школах, предоставив под школы дополнительные здания. В апреле 1951 года были реорганизованы смешанные семилетняя школа им. 20 лет Октября и мужская семилетняя школа им. Павлова в смешанные средние школы. В декабре 1959 года в районе треста Кустанайстрой была закрыта школа переростков № 5, как не оправдавшая необходимых норм воспитания и обучения учащихся. Открыта общеобразовательная семилетняя школа № 5.

Раздельное обучение отменили после смерти Сталина, в 1954 году.

Видимо, у всех правил бывают исключения. Я помню период моей учебы в 1965- 1966 годах. После 8 класса нас с ребятами разделили. И в 9-10 классах мы с мальчишками учились раздельно в школе № 9. Возможно, это было связано с получением профессии: ребята учились автоделу, а мы, барышни, осваивали мастерство штукатура-маляра. Директором школы в то время была Кульбаршин Хамитовна Кабиева (жена 1-го секретаря Кустанайского горкома партии Ш. Ж. Жаныбекова).