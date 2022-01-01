Не раз сталкивалась с тем, что в магазине у товара две цены. Если платишь безналом, картой, например, то обходится покупка тебе дороже, чем если платишь за нее наличкой. Разве это нормально? Я понимаю, что когда платишь картой, то предприниматели какой-то процент банку отдают. Но покупатель здесь при чем? И вообще, разве это не нарушение, не введение потребителя в заблуждение касательно стоимости товара?

Эльвира Гайнуллина, Костанай

Комментарий.

Недавно точно такой же вопрос прозвучал на заседании в палате предпринимателей Костанайской области, где обсуждались проблемные вопросы наличной и безналичной оплаты за товары.

- Нарушение здесь не усматривается. Предприниматель имеет право устанавливать любые цены на свои товары. И имеет право предоставлять скидки по своему усмотрению. Поэтому более низкую стоимость можно расценивать как предоставление скидки на товар, - прокомментировал руководитель отдела камерального контроля ДГД Костанайской области Рустем КУСАЛИН, - и нарушением в данной ситуации может быть только непредоставление покупателю чека.