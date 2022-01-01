Техобследование дома №41 завершили в этом году, в следующем обещают капремонт / Фото Андрея СКИБЫ

Я живу в доме № 41 по ул. Майлина. Он был построен в 1960-х годах и за это время ни разу не проводился капитальный ремонт с обновлением фасада и крыши. В 2021 году по заказу отдела ЖКХ проводили капремонт соседнего дома № 142 по пр. Аль-Фараби. В конце апреля - начале мая 2023 года жильцы отнесли коллективное обращение в отдел ЖКХ, в котором просили сделать в доме капремонт. В конце мая - июне местные СМИ сообщали, что в этом году отдел ЖКХ проведет капремонт в нашем доме. Когда проведут капитальный ремонт?

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Комментарий:

На вопрос отвечает заместитель руководителя отдела жилищных отношений Габит БЕКТАБАНОВ:

- Сотрудниками нашего отдела совместно с жильцами дома было проведено собрание. В итоге был предоставлен протокол заслушивания о согласии жильцов на капитальный̆ ремонт. Он будет произведен в 2024 году. В этом году капремонт не получилось провести, так как было разработано только техническое заключение. Сейчас также объявлены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации (ПСД).

В ходе капитального ремонта будут запланированы такие виды работ, как ремонт и покраска фасада, кровли, остекление, а также подсветка дома. Сумма капитального ремонта дома будет определена после разработки ПСД.