О свалке в центре Костаная «НГ» сообщила наша читательница Роза. Она рассказала о мусорных завалах за супермаркетом «Тамаша», которые, по ее словам, устроили рабочие этого магазина.

- Свалку устроили рабочие супермаркета «Тамаша» по ул. Гоголя, - пожаловалась читательница. - Мы, жители домов по ул. Павлова, вынуждены ежедневно проходить мимо этого беспорядка. Мусорные контейнеры вывозят регулярно. Почему мы, жители, выносим в день по одному пакету мусора и бросаем в контейнер? А рабочие супермаркета почти каждый день выносят коробки и ящики. Раньше на этом месте после дождя была всегда большая лужа. Дорогу недавно отремонтировали. Возле супермаркета «Тамаша» тоже ремонт фасада и там тоже уже три месяца лежит их строительный мусор. Выходит, дорогу отремонтировали для того, чтобы складывать мусор?

По указанному адресу за супермаркетом «Тамаша» корреспонденты «НГ» увидели мусорные контейнеры, по обе стороны которых лежат горы картонных коробок, полиэтиленовых пакетов, холщовых мешков. Похоже, что часть мусора, действительно, вынесли из магазина.

По словам жителей, свалка образуется из-за работников супермаркета / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома по ул. Амангельды, 85, о которой мы писали две недели назад, убрали, но не всю. В частности, останки деревьев, на которые жаловались люди, так и не вывезли.

Спустя две недели свалка за домом по ул. Амангельды, 85 уменьшилась, но спиленные деревья и ветки так и остались / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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