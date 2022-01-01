В «НГ» обратилась жительница Костаная, которая не может подключить газ. Семья проживает в Алтынсаринском районе, построили дом около супермаркета «Астыкжан» (пр. Абая, 1 «Б») в Костанае. Оба - предпенсионного возраста. Уже три года не могут подключить газ к дому, хотя магистраль проходит в 2 м от забора и около 5 м до входа в дом. «КазТрансГаз Аймак» не выдает разрешение и техусловия якобы из-за моратория. Глава семьи умер недавно, так и не решив вопрос с газом, теперь супруга не может переехать. Он умер из-за рака, который слишком поздно выявили. Он льготник - служил на Семипалатинском полигоне. По словам вдовы, работники, которые подключали газ, сказали ей, что в принципе разрешения выдают, если кто-то льготник (многодетные, инвалиды и т.д.).

Мы поинтересовались в КПФ АО «КазТрансГаз Аймак», что делать в этом случае.

- В настоящее время свободные и доступные мощности для газоснабжения объекта заявителя отсутствуют, - сообщил в ответ на официальный запрос «НГ» директор КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Ерлан КАИБЖАНОВ. - Однако отделом строительства акимата Костанайского района ведутся работы по вводу в эксплуатацию АГРС-150, которая позволит возобновить газоснабжение.

Второй вопрос поступил от жительницы Костаная Гульзады. Она пыталась сделать поверку счетчика, но ей сообщили в АО «КазТрансГаз Аймак», что сейчас нет договоренности с лабораториями, поэтому счетчики уже не поверяют. В связи с чем ей пришлось покупать новый электронный счетчик, за который она отдала около 30 000 тенге. Счетчик рассчитан на три года работы, после чего, видимо, ей придется купить новый.

- Общество в лице филиала поверку приборов учета газа не осуществляет, - отметил Ерлан Каибжанов. - При этом считаем необходимым сообщить, что в соответствии со ст. 6-5, 18 Закона РК «Об обеспечении единства измерений» поверку и калибровку средств измерений проводят физические и юридические лица, прошедшие аккредитацию на право поверки, калибровки средств измерений, метрологической аттестации методик выполнения измерений. По всем вопросам, связанным с поверкой приборов учета, необходимо обращаться к вышеуказанным лицам.