В 135-м туре в помощи нуждаются взрослые люди

Для того, чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо собрать огромную для нашего проекта сумму - 2 340 000 тенге. На аккумуляцию таких средств уйдет немало времени.

Напоминаем, что начиная с 129-го тура все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Жизнь «после»

Алексею нужно на реабилитацию в центр «Нейрофит» / Фото из архива Светланы ХРУСТОВСКОЙ

28-летний Алексей ХРУСТОВСКИЙ из Костаная впервые обратился за помощью в наш благотворительный проект. Да и не было поводов обращаться. Прежде он ни в какой помощи не нуждался, жил обычной жизнью, работал на мельнице, женился, все шло своим чередом. Как и все, молодая семья Хрустовских строила планы на будущее, но жизнь иногда делает такие крутые виражи, что от планов остается только дым.

Когда пишут, что один день разделил чью-то жизнь на «до» и «после», это уже воспринимается как банальное клише, но на деле за подобным речевым оборотом всегда стоит чья-то трагедия. Такой день, разделивший жизнь молодого, полного сил мужчины на «до» и «после», случился в жизни Алексея Хрустовского 23 июля прошлого года.

Была суббота, Алексей с другом возвращались с рыбалки, ехали по Боровской трассе. Неожиданно на дорогу выскочила енотовидная собака. Естественно, Алексей нажал на педаль тормоза, но учитывая скорость на трассе и внезапность произошедшего, автомобиль повело так, что он не справился с управлением. Машина, совершая кульбиты, скатилась в кювет, и остановили ее движение только деревья. Понятно, что остановка автомобиля произошла в жестком режиме, а весь удар пришелся именно на водительское место. Друг Алексея, сидевший на пассажирском месте, отделался только ссадинами и ушибами - редкостное везение в такой ситуации. А вот сам Алексей выжил только чудом. Чуду помогли и врачи областной больницы, сделавшие не одну операцию.

Запись в медицинской карте Алексея многое говорит о том, насколько страшные травмы были им получены. Вот его диагноз после аварии: сочетанная автодорожная травма. Закрытая позвоночно-спинальная травма грудного поясничного отдела позвоночника. Травматический полный, передний вывих Th Xll позвонка, компрессионный перелом тела Th Xll позвонка. Ушиб грудного отдела спинного мозга тяжелой степени со сдавлением с нарушением функции проводимости (шкала Francel A). Нижняя параплегия. Нейрогенная дисфункция тазовых органов, центральный тип. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Обширная скальпированная рана теменной области слева. Параорбитальные (окологлазничные) гематомы с 2-х сторон. Ушибленная рана надбровной дуги справа. Множественные ушибы и ссадины мягких тканей головы и лица. Ушибленно-рваная рана внутренней поверхности верхней трети плеча слева. Ушибленная рана в области лучезапястного сустава слева. Закрытый перелом рукоятки грудины. Травматическое повреждение лучевого нерва с уровня B/3 левого плеча. Ушиб обоих легких.

Те, кто понимает хотя бы половину перечисленных терминов, могут себе представить, как выглядел Алексей после аварии и что испытала его жена, когда увидела мужа в больнице. Жизнь Светланы ХРУСТОВСКОЙ та авария тоже разорвала на «до» и «после», она ушла с работы, чтобы ухаживать за мужем и намерена бороться за него. Светлана воспитывалась в детдоме, детей пара завести не успела, Алексей - самый родной человек, она сейчас живет ради него.

Прошедший со дня аварии год - это небольшое время для восстановления после таких повреждений. Вспомним историю Валентина Дикуля, того самого, который нашел способ поднять себя на ноги после перелома позвоночника и потом посвятил жизнь тому, чтобы поднимать других. Так вот, у Дикуля на это ушло пять лет упорного труда. Светлана и Алексей готовы к долгому пути. Вот только реабилитация в основном платная и совсем не дешевая.

- Мы были на курсах реабилитации и в Костанае и в Кургане, в центре Илизарова,- говорит Светлана. - У нас в Казахстане в основном только частные клиники реабилитации, и все они на платной основе. Все средства, которые были у нашей семьи, были направлены только на его восстановление. А ведь еще и лекарства нужны постоянно, и они тоже не выдаются бесплатно. В Астане есть хороший частный реабилитационный центр «Нейрофит», там специализируются на таких тяжелых больных. В государственных клиниках таких специалистов и оборудования нет. Мы очень просим вас о помощи. Курс в «Нейрофите» стоит 1 500 000 тенге. Мы уже продали все, что можно было продать, на предыдущее лечение. Мы верим в то, что Алексей снова встанет на ноги. Но без вашей помощи мы не справимся. Заранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

Не имея денежных средств для постоянных поездок в реабилитационные центры, Алексей много занимается самостоятельно, при поддержке жены. За год на одной ноге вернулась чувствительность, появились слабые движения мышц. Кому-то это покажется мизерным достижением, но на самом деле это говорит о том, что нервные пути не разрушены до конца, есть надежда на восстановление.

Доходы семьи Хрустовских теперь - это пособие инвалида 1 группы - 107 269 тенге плюс пособие по уходу за инвалидом, которое выплачивается Светлане - 65 313, в итоге получается 172 582 тенге. Ясно, что собрать на курс стоимостью 1,5 миллиона тенге нет никаких шансов.

От отзывчивости наших читателей зависит, сможет ли Алексей поехать на реабилитацию в столицу.

Карта Каспи: 4400 4301 6708 7276, Светлана Х.

Карта привязана к номеру телефона +7 705 199 19 81.



Всегда слышать дочь

Ирине нужно хорошо слышать свою дочь / Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ

39-летняя жительница Костаная Ирина ШИШКИНА знакома нашим читателям не личным участием в проекте, а как мама Виктории Шишкиной, которой наши читатели помогали несколько раз не очень большими суммами. У девочки ДЦП и ретинопатия недоношенных, заявки на участие в «Нужных деньгах» были связаны с лечением и реабилитацией по причине этих диагнозов.

Теперь помощь нужна самой Ирине. В 2015 году женщина поняла, что у нее снижается слух. Когда это стало мешать общению с окружающими, Ирина обратилась к докторам. Врачи отметили снижение слуха, но видимой причины этого не обнаружили. Ирина не болела никакими заболеваниями, которые могут дать такие осложнения, соответственно, не принимала лекарств, от которых можно оглохнуть. Медики сошлись на том, что причиной всему - стресс, перенапряжение. Неудивительно, родителям детей-инвалидов приходится много переживать, они практически живут в состоянии перманентного стресса.

На сегодняшний день у Ирины 3 степень тугоухости, слышит она плохо, это заметно при личном общении: Ирина часто переспрашивает, приходится говорить громко, чтобы она услышала все слова.

Ирина обратилась в центр «Радуга слуха», где после обследования ей рекомендовали установку слуховых аппаратов Signia KIT STYLETTO 3Х стоимостью за пару 840 000 тенге.

- Мне подсказали, что можно попытаться получить аппараты по квоте,- поделилась Ирина. - Я попыталась, но безуспешно. Объяснили, что у меня недостаточная потеря слуха и для получения инвалидности по слуху и бесплатных аппаратов мне нужно полностью оглохнуть. Я еще смеялась, если я полностью оглохну, зачем мне тогда аппарат, что за издевательство над людьми... У меня ребенок-инвалид, я должна слышать каждый ее всхлип, мало ли что. Как я могу ждать полной или почти полной глухоты, если у меня такая ситуация. «Наша Газета» нам не раз помогала в лечении Вики, теперь у меня опять вся надежда на «Нужные деньги». Помогите собрать деньги на аппараты, для нас это неподъемная сумма.

Доходы Шишкиных - это пособие Вики по инвалидности - 113 000 тенге да зарплата главы семьи - 200 000 тенге, 80 000 из которых уходят на алименты детям от предыдущего брака. Квартира у семьи съемная, это большие дополнительные расходы.

Карта Каспи: 4400 4302 1066 3800, Ирина Ш.

Карта привязана к номеру телефона: +7 747 160 83 96.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 134-го тура